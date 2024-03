Zbliża się koniec Arkadiusza Milika w Juventusie? Ostatnio włoski dziennikarz Mirko Di Natale stwierdził, że czas Polaka w tym zespole "to ogromne rozczarowanie". I faktycznie. Choć Milik pełni rolę rezerwowego, to rzadko zdarza się, żeby wchodząc z ławki, dał jakiś konkret. Na jego bramki trzeba czekać długo. Czy Włosi zdecydują się go sprzedać? Taką możliwość sugeruje "La Gazzetta dello Sport".

