Wiemy, kto pokaże Ligę Mistrzów w kolejnym sezonie! Jest oficjalne potwierdzenie

Od sezonu 2018/2019 mecze Ligi Mistrzów w Polsce pokazywała stacja Polsat, której prawa do pokazywania tych rozgrywek wygasały po obecnym sezonie. Doszło do przetargu, który wyłonił nowego nadawcę na kolejne trzy lata. Została nim stacja, która pokazywała spotkania Ligi Mistrzów w latach 2012-2018. Dodatkowo nabyła ona prawa do spotkań o Superpuchar Europy i młodzieżowej Ligi Mistrzów.

