Sensacja! Polsat nie będzie pokazywał już Ligi Mistrzów. Wiemy, kto przejmie prawa

Telewizja Polsat rozgrywki Champions League pokazuje już od trzech lat. Według informacji portalu Meczyki.pl szykuje się wkrótce głośna zmiana.

REKLAMA

Zobacz wideo Jasna deklaracja Kamila Grosickiego. "Jestem gotowy"

Głośna zmiana nadawcy Ligi Mistrzów

- Na największych europejskich rynkach - w Anglii, Niemczech, Francji, czy we Włoszech - już od pewnego czasu wiadomo, kto będzie pokazywał najbardziej prestiżowe piłkarskie rozgrywki klubowe. Jak dowiaduje się Sport.pl, w Polsce na tę decyzję poczekamy do marca, a niektóre źródła mówią, że może i do wiosny. Na razie najważniejsza informacja jest taka, że gra o poważną piłkę już się rozpoczęła - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl pod koniec października ubiegłego roku.

Teraz okazuje się, że Ligę Mistrzów będzie pokazywać Canal+.

- Z naszych informacji wynika, że od przyszłego sezonu najważniejsze starcia w klubowej piłce będą transmitowane przez Canal+ - czytamy w portalu.

Byłby to powrót stacji Canal+ do rozgrywek Ligi Mistrzów. Była bowiem już nadawcą tych rozgrywek w latach 2013-2018.

- Umowa ma obowiązywać przez trzy sezony. Nie oznacza to jednak, że Polsat na pewno pożegna się ze wszystkimi europejskimi pucharami. Bardzo możliwe jest, że do stacji Zygmunta Solorza-Żaka trafią rozgrywki Ligi Konferencji oraz Ligi Europy - dodaje portal Meczyki.pl.

Obecnie Ligę Europy i Ligę Konferencji można oglądać na Viaplay.

Rekordowy finansowo przetarg

- Obecny przetarg na Ligę Mistrzów w całej Europie ma być rekordowy, jeśli chodzi o wpływy. To dlatego, że UEFA zmodyfikowała format rozgrywek. Od sezonu 2024/2025 będzie jedna liga i tabela dla wszystkich 36 rywalizujących klubów. Zamiast sześciu meczów w tej fazie będzie ich osiem. Jedna drużyna zagra z ośmioma różnymi rywalami, z niektórymi tylko u siebie z innymi na wyjeździe. Do 1/8 finału bezpośrednio awansuje osiem najlepszych zespołów, te z miejsc 9-24 zagrają w barażach. Podobny schemat ma być zastosowany w dwóch pozostałych turniejach - dodawał Kacper Sosnowski.

W tym sezonie w Lidze Mistrzów jest już faza ćwierćfinałowa. W walce o półfinał PSG zmierzy się z FC Barceloną, Real Madryt z Manchesterem City, Borussia Dortmund z Atletico Madryt, a Arsenal z Bayernem Monachium.