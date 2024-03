Tak Lewandowski zareagował na wyniki losowania Ligi Mistrzów. Co za deklaracja

Po zakończeniu 1/8 finału wszystkich europejskich pucharów odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych. W Lidze Mistrzów na kibiców czekają niezwykle emocjonujące starcia, jak Manchester City - Real Madryt, Arsenal - Bayern Monachium czy FC Barcelona - Paris Saint-Germain. Przed ostatnim z tych meczów trudno o wskazanie faworytów, ale większe szanse mają raczej paryżanie. Robert Lewandowski zapowiada jednak, że jego zespół łatwo się nie podda.

Robert Lewandowski zapowiada przed dwumeczem z PSG w Lidze Mistrzów. Wspomniał też o byłym koledze

Przed nadchodzącym starciem z pewnością oczy kibiców i mediów zwrócone będą w kierunku największych gwiazd obu zespołów, czyli Roberta Lewandowskiego i Kyliana Mbappe. Polski napastnik udzielił jednak wywiadu, w którym przyznał, że paryski zespół to nie tylko jeden zawodnik.

- PSG to nie tylko Kylian Mbappe, ale również piłkarze pokroju Ousmane Dembele - powiedział Lewandowski w rozmowie z TV3. Wspomniał również, że dla jego kolegi z Barcelony z pewnością będzie to starcie z dodatkowym bagażem. - Myślę, że dla niego to będzie bardzo emocjonalne spotkanie - powiedział snajper zespołu z LaLiga.

A jak Lewandowski zapatruje się na szansę jego drużyny w meczu z mistrzami Francji? Polak nie powiedział wprost, że Barcelona wygra. Złożył jednak deklarację, w której wyraził nadzieję na znacznie lepszą grę niż w 1/8 finału.

- Jestem pewny, że zagramy lepiej niż w obu meczach przeciwko Napoli i zagramy w półfinale - powiedział lider strzelców Barcelony, który w drugim spotkaniu z rywalami z Neapolu strzelił gola na 3:1 i przypieczętował awans do ćwierćfinału. W tej edycji Ligi Mistrzów kapitan reprezentacji Polski łącznie trafiał trzy razy i ma na koncie jedną asystę.

Pierwsze spotkanie dwumeczu PSG - FC Barcelona zaplanowano na 9 kwietnia w Paryżu. Rewanż odbędzie się już tydzień później w Barcelonie.