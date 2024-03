We Francji zawrzało po losowaniu Ligi Mistrzów. Jednoznaczne słowa o Lewandowskim

W piątek 15 marca odbyło się losowanie kolejnych faz europejskich pucharów, w którym poznaliśmy m.in. pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Nie brakuje hitów pokroju Real Madryt - Manchester City i FC Barcelona - PSG. Na hiszpańsko-francuskie starcie reagują francuskie media, które skupiają się na ocenie zespołu Xaviego. Wśród mocnych punktów wskazywany jest Robert Lewandowski.

Francuzi wskazują na Roberta Lewandowskiego przed meczami FC Barcelona - PSG. "Geniusz w ataku"

Przed dwumeczem Barcelony z PSG trudno o wskazanie faworytów. Dziennikarze "Le Parisien" postanowili nie próbować i zamiast tego opisali zespół z Katalonii. Wyliczyli wiele mankamentów, ale polscy kibice mają powodów do dumy - wśród nich nie ma nic o Robercie Lewandowskim. Polak jest wskazywany jako część "modnego duetu".

"Barcelona jest w budowie, ale może liczyć na ofensywne karty. Robert Lewandowski ma za sobą naprawdę przyzwoity sezon i jest liderem strzelców oraz asyst. W meczu z Napoli polski napastnik po raz kolejny pokazał, że w wieku 35 lat nadal jest wyjątkowym zawodnikiem" - czytamy o Polaku.

"Robert Lewandowski wykorzystał podwójne starcie z mistrzami Włoch, aby potroić swój dorobek bramkowy w rozgrywkach, który przed rundą 16 wynosił zaledwie jednego gola" - podkreśla sport.orange.fr. Portal liberation.fr pisze za to, że w Barcelonie wciąż znajduje się "żar złotych lat", który "ma się dobrze, a dawne odruchy zdolne do wskrzeszenia niektórych wspaniałych, choć starzejących się zawodników, którzy wciąż patrolują szatnię". Wśród najbardziej wartościowych zawodników wymienia się: Marc-Andre Ter Stegena, Ilkaya Guendogana i Roberta Lewandowskiego. "Wciąż zdolni do przebłysków błyskotliwości zdolnych do odwrócenia losów meczu" - czytamy.

"Ale Barça to wciąż Barça. A po wyeliminowaniu Napoli w 16. rundzie mają wyjątkowy talent i renomowanego napastnika w osobie Roberta Lewandowskiego" - dodaje eurosport.fr.

Współtwórcą "modnego duetu" z Lewandowskim ma być Lamine Yamal. Młody Hiszpan to według dziennikarzy "absolutny fenomen wczesnego rozwoju i ogromnych obowiązków", a do tego wraz z Lewandowskim daje Barcelonie "geniusz w ataku".

Polak i jego młody kompan z ataku są wskazywani jako główna broń Barcelony, a wśród mankamentów Francuzi wyliczają "odchodzącego trenera", "bardzo kruchą obronę" i "kaskadę rannych", czyli kontuzjowanych Pedriego, Gaviego, Alejandro Balde i Frenkiego de Jonga.

Pierwsze spotkanie dwumeczu PSG - FC Barcelona zaplanowano na 9 marca w Paryżu. Rewanż odbędzie się już tydzień później w Barcelonie.