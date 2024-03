Co za emocje! Ostatniego ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów wyłoniły rzuty karne

Zostało już coraz mniej wolnych miejsc w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Przed środowymi spotkaniami 1/8 finału znaliśmy już sześciu uczestników w kolejnej fazie rozgrywek - to Real Madryt, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal oraz FC Barcelony. Tę grupę uzupełnią lepsze drużyny z par Atletico Madryt - Inter Mediolan i Borussia Dortmund - PSV. W tym pierwszym spotkaniu sędzią był Szymon Marciniak, którego jeden z włoskich portali określił "talizmanem mediolańczyków". Padło tam też porównanie do Ala Pacino.

Pierwsze spotkanie między tymi drużynami na Stadio Giuseppe Meazza skończyło się wygraną 1:0 Interu po golu Marko Arnautovicia. Obecny lider ligi włoskiej podchodził do rewanżu na Civitas Metropolitano bez ani jednego przegranego meczu w 2024 roku. Atletico za to potknęło się w starciu z Cadiz CF (0:2). Fanów tego zespołu mógł jednak uspokoić fakt, że Diego Simeone jako trener Atletico nie przegrał żadnego domowego meczu w Madrycie w Lidze Mistrzów.

Prowadzenie Interu trwało tylko dwie minuty. Atletico zaciekle walczy

Spotkanie w Madrycie zaczęło się od mocnego uderzenia ze strony Atletico. Inter został zepchnięty do defensywy, a w miarę szybkie prowadzenie mogłoby wprowadzić Włochów w zakłopotanie. Atletico głównie sprawiało zagrożenie przez dośrodkowania czy szybkie kontrataki. Yann Sommer radził sobie jednak z próbami Samuela Lino, Stefana Savicia czy Alvaro Moraty. Stopniowo Inter starał się na to odpowiadać. W dziesiątej minucie Marcus Thuram próbował dalekiego zagrania do Federico Dimarco, ale piłka została przecięta przez jednego z obrońców.

Trzy minuty później Inter wyprowadził szybki atak. Denzel Dumfries oddał dwa strzały w tej akcji, ale z obiema próbami poradził sobie Jan Oblak. Z dystansu próbował też uderzać Lautaro Martinez. Statystyki zaczęły się wyrównywać, a Inter poczynał sobie coraz śmielej. I to on objął prowadzenie w 33. minucie, gdy Nicolo Barella obsłużył Dimarco dobrym podaniem w polu karnym Atletico. Strzał wahadłowego Interu był na tyle precyzyjny, że Oblak nie był w stanie interweniować. Prowadzenie gości trwało jednak dwie minuty.

Atletico odpowiedziało trafieniem Antoine'a Griezmanna, który skorzystał z nieudanego wybicia i faktu, że Hakan Calhanoglu nie przeciął podania ze strony Koke. W 43. minucie strzał Griezmanna w ostatniej chwili zdołał zablokować Benjamin Pavard.

Jak radził sobie Szymon Marciniak? Polski sędzia miał spokojne spotkanie do prowadzenia w pierwszej połowie, nie było też sytuacji kontrowersyjnych. Nie było się do czego przyczepić.

Atletico naciskało i dopięło swego. A mogło uniknąć dogrywki w ostatniej chwili

Inter wszedł w drugą połowę dużo lepiej, niż w pierwszą. Tym razem Atletico było dużo spokojniejsze. W 50. minucie Calhanoglu mógł oddać groźny strzał na bramkę Oblaka, ale w porę ze wślizgiem zdążył Griezmann. Duże zagrożenie w polu karnym Interu powodowały dośrodkowania od Marcosa Llorente. Po jednym z nich Griezmann oddał mocny strzał, z którym na raty poradził sobie Sommer. Przy drugiej próbie dośrodkowania Llorente niecelnie uderzał Morata. Inter też szukał możliwości do ataku, ale brakowało tam lepszego ostatniego podania.

Głównym sposobem na zagrażanie Interowi w wykonaniu Atletico były dośrodkowania. Włosi radzili sobie z tym dobrze, choć potrzebne też było szczęście. Dwukrotnie brakowało go Memphisowi Depayowi. Inter bazował głównie na kontratakach. W 81. minucie takowy rozpoczął Lautaro Martinez, który wypatrzył wbiegającego Barellę. Pomocnik Interu uderzył wtedy jednak prosto w interweniującego Oblaka. Atletico rozpaczliwie szukało gola, który da dogrywkę i udało się dopiąć swego w 87. minucie.

Wtedy Depay otrzymał podanie od Koke i dzięki przyjęciu kierunkowemu minął przeciwnika, a potem pokonał Sommera. Civitas Metropolitano w tamtym momencie oszalało. Sześć minut później Rodrigo Riquelme miał piłkę meczową po podaniu od Griezmanna. Strzał wahadłowego Atletico był jednak fatalny, więc wszystko musiało się rozstrzygnąć w dogrywce lub w rzutach karnych.

Marciniak nie dojrzał zachowania Thurama. To powinna być czerwona kartka. Atletico wyrzuca finalistę LM

Najpierw Inter zaczął tworzyć sytuacje w dogrywce. Yann Bisseck dośrodkował piłkę na głowę Thurama, próba Francuza była jednak niecelna. W odpowiedzi Riquelme podał świetnie w pole karne do Depaya i próbę Holendra obronił Sommer. Pomylił się też Lautaro Martinez. Inter powinien jednak grać w osłabieniu od 100. minuty, gdy Thuram trzymał Savicia za okolice krocza. Ta sytuacja jednak uciekła Marciniakowi i polskiemu zespołowi sędziowskiemu, co jest dużym błędem. Wygląda na to, że VAR nie mógł przyjrzeć się tej sytuacji.

W drugiej części dogrywki brakowało już tak klarownych sytuacji. W jednej z akcji Depay mógł skorzystać z błędu De Vrija przy zagraniu do Sommera, ale wszystko skończyło się szczęśliwie dla Interu. Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych.

Pierwsza kolejka to pewne uderzenia Calhanoglu i Depaya. Potem strzały Sancheza i Nigueza obronili bramkarze Atletico oraz Interu. Następnie Oblak wyczuł intencje Klaassena. Ostatecznie Atletico wygrało 3:2 po tym, jak Lautaro Martinez uderzył ponad bramką.

Borussia Dortmund uzupełnia grono ćwierćfinalistów. Świetny start

W drugim środowym meczu na Signal Iduna Park Borussia Dortmund pokonała 2:0 PSV Eindhoven. Już w czwartej minucie BVB prowadziło po golu Jadona Sancho. Gospodarze kontrolowali to spotkanie. W drugiej części meczu PSV zaczęło dochodzić do głosu i tworzyło sobie więcej sytuacji. Drugiego gola strzeliła jednak Borussia, kwitując awans w 95. minucie dzięki trafieniu Marco Reusa. W 77. minucie bramkarza PSV pokonał Niclas Fullkrug, ale VAR cofnął tego gola z powodu spalonego.

Losowanie par ćwierćfinałowych, a także drabinki Ligi Mistrzów odbędzie się w najbliższy piątek. Relacja na żywo z tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia na oficjalnej stronie UEFY.