Wcale nie Lewandowski. Oto sensacyjny bohater Barcelony. Cała drużyna oszołomiona

Trzy tygodnie temu na stadionie imienia Diego Armando Maradony padł wynik 1:1, więc rewanż pomiędzy FC Barceloną a SSC Napoli zapowiadał się bardzo ekscytująco. Gospodarze potrzebowali niewiele ponad kwadrans, aby za sprawą trafień Fermina Lopeza i Joao Cancelo wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Mistrzowie Włoch wrócili do gry po goli Amira Rrahmaniego, ale ostateczny cios w 83. minucie zadał Robert Lewandowski.

Nie Lewandowski. To on był bohaterem Barcy. Oklaski w szatni

"Ekstaza Barcelony i ćwierćfinał. Magiczna i cudowna noc na wzgórzu Montuic w Barcelonie. W tym meczu było wszystko: wspaniałe momenty, chwile cierpienia, wspaniałe gole, poświęcenie, a przede wszystkim ekstaza oddanych fanów" - relacjonuje katalońskie "Mundo Deportivo".

Zwycięstwo drużyny Xaviego Hernandeza miało wielu bohaterów. Świetny mecz rozegrali Fermin Lopez czy Joao Cancelo. Dwoma asystami popisał się Raphinha, a gola przypieczętowującego awans strzelił Robert Lewandowski. "Po zwycięstwie na środku szatni jeden zawodnik otrzymał owację na stojąco w uznaniu. Nie był to ani dla Robert Lewandowski, ani dla Lamine Yamal" - opisuje wydarzenia "El Futbolero".

"Graczem, który otrzymał brawa od wszystkich kolegów z drużyny, był nie kto inny jak młody zawodnik Pau Cubarsi" - kontynuują. Zaledwie 17-letni środkowi obrońca został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu według UEFA. Docenili go także koledzy z zespołu.

Pau Cubarsi to być może największe odkrycie światowego futbolu w ostatnich tygodniach. Młody stoper wszedł do gry na skutek kontuzji w zespole Barcelony i kapitalnie uzupełnia się w duecie z Ronaldem Araujo. Wyróżnia się zwłaszcza ponadprzeciętnym wyprowadzeniem piłki. Debiut w pierwszej drużynie zaliczył pod koniec stycznia w Pucharze Króla. Następnie pojawił się w wyjściowej jedenastce w wyjazdowym starciu z Realem Betis. Od tego momentu tylko raz usiadł na ławce rezerwowych. 17-latek robi taką furorę, że już mówi się o potencjalnym powołaniu do dorosłej kadry Hiszpanii przez selekcjonera Luisa de la Fuente.