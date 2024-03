Afera po hicie Ligi Mistrzów! "Obraził moją rodzinę" [WIDEO]

Arsenal pokonał po rzutach karnych FC Porto i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tuż po meczu kamery zarejestrowały, że doszło do starcia pomiędzy Sergio Conceicao a Mikelem Artetą. Trener FC Porto wrócił do tej sytuacji na konferencji prasowej i rzucił oskarżeniami w kierunku szkoleniowca rywala. - Powinien skupić się na szkoleniu własnej drużyny - stwierdził.

