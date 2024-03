Hiszpanie wydali wyrok po meczu Barcelony. Mówią jednym głosem

Gol Victora Osimhena zdobyty trzy tygodnie temu w Neapolu podtrzymał szanse włoskiej drużyny na awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz 1/8 finału z Barceloną zakończył się bowiem remisem 1:1. Przed rewanżem w drużynie Xaviego Hernandeza panował jednak spokój. W ostatnich tygodniach "Duma Katalonii" wróciła wreszcie do optymalnej formy.

W rewanżu w Katalonii gospodarze szybko wyszli na prowadzenie 2:0. W 30. minucie Amir Rrahmani zmniejszył jednak przewagę Barcelony, która w tamtym momencie przeszła do defensywy. Wynik w ostatnim kwadransie ustalił Robert Lewandowski, zdobywając trzecią bramkę dla Barcelony, a zarazem swoją trzecią w tej edycji Ligi Mistrzów.

Hiszpanie ocenili mecz Barcelony z Napoli

"Ekstaza Barcelony i ćwierćfinał" - brzmi tytuł relacji "Mundo Deportivo". "Magiczna i cudowna noc na wzgórzu Montuic w Barcelonie. W tym meczu było wszystko: wspaniałe momenty, chwile cierpienia, wspaniałe gole, poświęcenie, a przede wszystkim ekstaza oddanych fanów. Gole Fermina i Cancelo zapoczątkowały fenomenalny start w meczu. Później Rrahmani strzelił dla Napoli i zmniejszył przewagę Barcelony. Jego trafienie jednak nie podcięło skrzydeł Barcelony, która kontrolowała przebieg meczu i w końcówce zadała decydujący cios po wspaniałej współpracy Sergio Roberto z Robertem Lewandowskim" - dodaje.

Dziennik pochwalił również młodych piłkarzy Barcelony. "Pau Cubarsi był niczym cesarz w obronie, a Fermin Lopez i Lamine Yamal byli amunicją, dzięki której drużyna Barcelony wysadziła włoską drużynę już na samym początku spotkania" - czytamy.

"Barca znów ryczy w Europie" - pisze kataloński "Sport". Portal pochwalił grę Barcy w ofensywie, zwracając też uwagę na nieszczelną defensywę. "Zespół mocny w ataku, ale z lukami w obronie" - czytamy. "Wejście kapitana Sergio Roberto było kluczem do zatrzymania włoskiej fali" - dodano.

"Najlepsza Barcelona pojawiła się wtedy, kiedy była najbardziej potrzebna i zasłużenie weszła do ćwierćfinału. Zawodnicy Xaviego mogą marzyć o Lidze Mistrzów. (...) Szkoda, tak dobrze wyglądała przez pierwsze pół godziny i ostatnie 20 minut. To wystarczyło na awans do kolejnej rundy, co najważniejsze, ale pojawiło się cierpienie aż do gola Lewandowskiego" - pisze Mundo Deportivo.

"Barcelona znów oszukuje los" - czytamy w tytule artykułu na portalu "AS". "Barcelona wróciła tam, skąd pochodzi. Szalony mecz z golami Fermina, Cancelo i Lewandowskiego dał klubowi sportowy i finansowy oddech, gdy projekt znajdował się pod ścianą. Barcelona wciąż żyje i oszukuje los, który miesiąc temu wydawał się katastrofalny. Piłka nożna jest magiczna" - podsumowano.