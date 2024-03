Kolejny gol Lewandowskiego. Tak wygląda klasyfikacja strzelców wszech czasów LM

Wtorkowe spotkanie ułożyło się kapitalnie dla FC Barcelony. Już w 15. minucie bramkę na 1:0 zdobył Fermin Lopez. Nie minęły dwie minuty, a było już 2:0 po trafieniu Joao Cancelo. I choć przed przerwą gola kontaktowego strzelił Amir Rrahmani, to gości nie było stać na nic więcej. Piłkarze Xaviego ruszyli za to do ofensywy i w końcówce udało im się jeszcze raz trafić do siatki, a zrobił to nie kto inny jak Lewandowski, który dobił do pustej bramki podanie Sergiego Roberto.

Lewandowski umacnia się w tabeli wszech czasów. Przed nim już tylko Ronaldo i Messi

Kapitan reprezentacji Polski potwierdził zatem, że znajduje się w bardzo dobrej formie. To on przecież zdobył jedyną bramkę w pierwszym spotkaniu w Neapolu (1:1), a teraz przypieczętował awans FC Barcelony do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Wtorkowe trafienie było dla niego trzecim w obecnej edycji LM. Nasz zawodnik jest najlepszym strzelcem zespołu ex aequo z Joao Felixem oraz Ferranem Torresem. Na prowadzeniu znajduje się za to trójka wielkich snajperów: Harry Kane, Erling Haaland oraz Kylian Mbappe. Wszyscy zanotowali do tej pory sześć trafień.

Skrócona klasyfikacja strzelców LM:

1. Harry Kane (Bayern Monachium), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (PSG) - 6 goli

4. Galeno (FC Porto), Julian Alvarez (Man City), Antoine Griezmann (Atletico), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico) - 5

16. m.in. Robert Lewandowski, Joao Felix, Ferran Torres (FC Barcelona), Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu (Real Madryt), Bukayo Saka, Leandro Trossard (Arsenal) - 3

Lewandowski umocnił również pozycję w klasyfikacji wszech czasów. Liderem pozostaje Cristiano Ronaldo, który w barwach trzech klubów (Manchester United, Real Madryt, Juventus) strzelił łącznie 140 goli. Nieco mniej, bo 129 trafień zanotował Lionel Messi. Na trzeciej lokacie plasuje się właśnie Polak, który z dorobkiem 94 bramek wyprzedza Karima Benzemę (90). Największymi zagrożeniami są dla niego oczywiście Kylian Mbappe (46) oraz Erling Haaland (41).

Tabela najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów:

1. Cristiano Ronaldo* (Portugalia) - 140 goli

2. Lionel Messi* (Argentyna) - 129

3. Robert Lewandowski* (Polska) - 94

4. Karim Benzema* (Francja) - 90

5. Raul Gonzalez (Hiszpania) - 71

6. Ruud van Nistelrooy (Holandia) - 56

7. Thomas Mueller* (Niemcy) - 53

8. Thierry Henry (Francja) - 50

9. Alfredo di Stefano (Hiszpania) - 49

10. Andrij Szewczenko (Ukraina) - 48

. Zlatan Ibrahimović (Szwecja) - 48

12. Kylian Mbappe* (Francja) - 46

(...)

19. Erling Haaland* (Norwegia) - 41

* - aktywni piłkarze

Mimo zdobytej bramki Lewandowski nie został zbyt dobrze oceniony przez hiszpańskie media. Uważają, że nie był widoczny przez większość spotkania. "Rozłączony kilka razy. Barca potrzebowała bramek i ostatecznie przypieczętowała awans w ostatnich minutach. Z jego ramion zdjęto ciężar" - napisał serwis aficiondeportiva.es.