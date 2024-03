Lewandowski rozwiał wątpliwości! Ogłosił najważniejszą wiadomość tuż po meczu

Robert Lewandowski powtórzył wyczyn z Neapolu i zdobył trzecią bramkę w tej edycji Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu z Napoli przypieczętował zwycięstwo 3:1 i awans FC Barcelony do najlepszej ósemki. Po wszystkim stanął przed kamerami Polsatu Sport i opowiedział, jak z jego perspektywy wyglądało to spotkanie.

Lewandowski mocno do kolegów po meczu z Napoli. "Moglibyśmy zamknąć ten mecz"

FC Barcelona rozpoczęła ten mecz bardzo mocno i już po 17 minutach prowadziła 2:0. Koledzy rzadko jednak szukali polskie napastnika w polu karnym. - Moim zdaniem, jakbyśmy w pierwszej połowie poszukali jeszcze jednego, dwóch passów więcej, to moglibyśmy zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie, wygrywając 3:0, 4:0, a tak musimy walczyć do końca, do tej 90. minuty i mieć z tyłu głowy, że to jeszcze nie jest zamknięte spotkanie - zauważył Lewandowski.

Według niego drużna wciąż ma wiele do poprawy. - To pierwsze 20 minut w drugiej połowie nie wyglądało dobrze. Trochę Napoli przejęło inicjatywę. Ale jak zaczęliśmy atakować, strzeliliśmy tę bramkę, to już wszystko wróciło na dobre tory. Może gdzieś brakuje tego doświadczenia, analizy, co można wyciągnąć więcej z danej sytuacji - to jest do poprawy. Jeśli poprawimy te czynniki, to będziemy w stanie dużo lepiej grać i szybciej zamykać spotkania - dodał.

Na kogo trafi FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Lewandowski: "Mam nadzieję, że na..."

Piłkarz odniósł się także do braków w środku pola. Ostatnio kontuzje odnieśli Pedri oraz Frenkie de Jong. Ich miejsce zajęli Andreas Christensen i Fermin Lopez, a po godzinie gry na boisko weszli Oriol Romeu i Sergi Roberto. - Po pierwszych 20 minutach drugiej połowy było widać, że tam dużo szwankuje i mają dużo przestrzeni piłkarze z Napoli i trzeba to zmienić. Nie wiem, czy dynamiki zabrakło, czy lepszego ustawienia. Zmiany akurat podziałały dobrze - stwierdził.

Na koniec Lewandowski dostał pytanie o wymarzonego przeciwnika w ćwierćfinale. Wtedy nieco się zawahał i nie chciał wymienić konkretnego klubu. - Nie wiem, na kogo trafimy. Mam nadzieję, że na kogoś, kogo moglibyśmy przejść i się rozkręcimy. Ważne, żebyśmy my potrafili grać lepiej - stwierdził.

Na koniec rozmowy przekazał z kolei najważniejsze wieści w kontekście zbliżających się baraży. - Tak, wszystko dobrze - odpowiedział na pytanie dotyczące tego, jak z jego zdrowiem.