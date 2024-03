Zrobił to! Lewandowski dał Barcelonie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów!

FC Barcelona została piątym ćwierćfinalistą Ligi Mistrzów! Długo Napoli starało się doprowadzić do dogrywki, ale nie zdołało tego dokonać, choć okazji do tego nie brakowało. Dwie minuty wystarczyły Barcelonie do wstrząśnięcia rywalem w pierwszej połowie, a wynik ostatecznie ustalił Robert Lewandowski! Nie był to jednak łatwy wieczór dla polskiego napastnika, bo musiał długo czekać na pierwszą okazję w meczu.

