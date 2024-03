Co za komunikat o Lewandowskim! Włosi ogłosili. "Nie ma co ukrywać"

FC Barcelona we wtorkowy wieczór rozegra najważniejszy mecz w sezonie - rewanż 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Napoli. Pierwsze spotkanie w Neapolu zakończyło się remisem 1:1 po bramkach Roberta Lewandowskiego i Victora Osimhena.

REKLAMA

Zobacz wideo Co grozi trenerowi Stomilanek? "To jest bezprecedensowa sprawa"

Dla Barcelony mecz z Napoli jest z jednej strony ważny ze względów finansowych, gdyż awans do Ligi Mistrzów zapewni klubowi dziesięć milionów euro. A nikt nie ukrywa, że w stolicy Katalonii każde euro jest obecnie na wagę złota. Z drugiej zaś Liga Mistrzów może być największą szansą na trofeum w tym sezonie po przegraniu Superpucharu Hiszpanii, odpadnięciu z Pucharu Króla i nieregularnej grze w lidze, w której strata do pierwszego Realu Madryt wynosi osiem punktów.

Włoski dziennik przestrzegł Napoli przed Robertem Lewandowskim

Także Napoli ma o co grać w Lidze Mistrzów, gdyż w Serie A nie ma żadnych szans na obronę mistrzowskiego tytułu. Prezydent klubu już obiecał piłkarzom pokaźną premię za potencjalne wyeliminowanie FC Barcelony.

Więc zarówno dla FC Barcelony jak i Napoli ważna będzie we wtorkowy wieczór dyspozycja Roberta Lewandowskiego, co opisała "La Gazzetta dello Sport". "Nie ma co ukrywać - dobry wynik Napoli dzisiejszego wieczoru będzie zależny od solidnej gry w defensywie przeciwko Lewandowskiemu, który w Neapolu udowodnił, że jest bestią strzelającą bramki" - czytamy. Z kolei Napoli zdaniem gazety musi liczyć na Osimhena i Chwiczę Kwaracchelię, którzy zmierzą się z obroną, która nie straciła bramki w trzech ostatnich meczach.

Rewanżowe spotkanie FC Barcelony z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.