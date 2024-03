UEFA wprowadza gigantyczną zmianę. To koniec. Miliony kibiców będą załamane

Bieżąca edycja Ligi Mistrzów z podziałem na osiem grup jest ostatnią w takim kształcie. Od kolejnego sezonu rozgrywki przejdą fundamentalną zmianę, jaką będzie rozgrywanie meczów w tzw. systemie szwajcarskim. Będzie to pojedyncza grupa, w której każda z 36 drużyn zagra osiem spotkań. W porównaniu do "starego" systemu w rozgrywkach będą cztery drużyny więcej i każda z nich rozegra po dwa mecze więcej.

Koniec z tradycyjnym losowanie w Lidze Mistrzów. Pora na model hybrydowy

No dobrze, ale jak w takim razie będzie przebiegało losowanie poszczególnych zestawień i kto z kim zagra w fazie grupowej? Tradycyjne losowanie z kulkami przejdzie do lamusa i zostanie zastąpione przez komputer, co opisał Kaveh Solhekol ze Sky Sports.

Tradycyjne losowanie w nowym formacie trwałoby od trzech do czterech godzin i wymagałoby aż 900 piłek. "Zamiast tego zastosowana będzie metoda hybrydowa, w której pojedyncze kluby będą wybierane ręcznie, a komputer wylosuje im ośmiu przeciwników" - czytamy.

Sam proces hybrydowego losowania ma potrwać 35 minut, czyli podobnie, co te przy okazji obecnego jeszcze systemu. Losowanie zostanie przeprowadzone przez angielską firmę, a po wszystkim będzie przeprowadzony audyt w celu sprawdzenia jego zgodności.

Po rozegraniu ośmiu kolejek fazy grupowej (cztery mecze u siebie, cztery na wyjeździe) drużyny z miejsc 1-8 będą miały zagwarantowany awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a ekipy z pozycji 9-24 rozegrają dwumeczowe baraże, które można nazwać 1/16 finału, po których dołączył do drużyn znajdujących się w 1/8 finału. A dalej już tradycyjnie - ćwierćfinały, półfinały i wielki finał rozgrywek.

Zanim jednak dojdzie do gry w nowym systemie, to trzeba dograć obecny sezon w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinałach pewne miejsca mają już Real Madryt, Bayern Monachium, Manchester City i PSG. Do rozegrania zostały rewanże w dwumeczach: FC Barcelona - Napoli (1:1), Arsenal - FC Porto (0:1), Atletico Madryt - Inter Mediolan (0:1) i Borussia Dortmund - PSV (1:1).