Dziennikarze nie mogli uwierzyć, że szef Napoli jest do tego zdolny. "Potępiam to" [WIDEO]

To nie jest najbardziej udany sezon w wykonaniu Napoli tuż po zdobyciu mistrzostwa Włoch. Zespół, którego trenerem obecnie jest Francesco Calzona, odpadł z krajowego Pucharu na etapie 1/8 finału po porażce 0:4 z Frosinone Calcio, a w finale Superpucharu uległ 0:1 Interowi Mediolan. Dodatkowo Napoli jest na siódmym miejscu z 44 punktami i traci siedem do czwartej Bolonii - a to miejsce gwarantuje udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Napoli jest jeszcze w grze w samej Lidze Mistrzów, gdzie rywalem na etapie 1/8 finału jest Barcelona. Pierwszy mecz na Stadio Diego Armando Maradona zakończył się remisem 1:1, kiedy to na gola Roberta Lewandowskiego odpowiedział Victor Osimhen. Rewanżowe spotkanie na Stadionie Olimpijskim Montjuic odbędzie się w najbliższy wtorek. Na kilkanaście godzin przed startem meczu doszło do ciekawego zdarzenia z udziałem Aurelio De Laurentiisa, a więc prezesa Napoli.

De Laurentiis zrobił to na wizji. "On nie może z Wami rozmawiać". Kuriozalny powód

Przy okazji treningu Napoli na stadionie Barcelony odbywał się program "Mondo Gol" we włoskiej telewizji Sky Sport. Dziennikarze tej stacji chcieli przepytać trenera Calzonę oraz Matteo Politano przed hitowym starciem z Barceloną. Wywiad skrzydłowego został jednak przerwany przez De Laurentiisa. - On nie może z Wami rozmawiać - przekazał Włoch. Politano zdjął słuchawkę i odsunął się nieco w bok, a De Laurentiis po dyskusjach z dziennikarzami odepchnął kamerzystę i odszedł.

"Brak mi słów na to, co stało się z naszymi pracownikami. Potępiam to bez dalszego komentarza. Jedno jest pewne: działamy jak zawsze, z profesjonalizmem, wiarygodnością, ale też chęcią edukowania" - tak na portalu X pisze Federico Ferri, redaktor naczelny Sky Sport. Dokładny powód takiej reakcji właściciela Napoli nie jest znany, ale jeden z hiszpańskich dziennikarzy sugeruje, że może to być związane z faktem, że Massimo Ugolini, dziennikarz Sky Sport, pochodzi z Rzymu, co ma mu się nie podobać.

Wcześniej De Laurentiis miał już jedno spięcie z mediami. Mowa o sytuacji przy okazji meczu Napoli - Juventus, gdy stacja DAZN bez pozwolenia zainstalowała kamery w szatni Juventusu. Wtedy De Laurentiis ogłosił, że piłkarze i pracownicy Napoli nie będą udzielać wywiadów DAZN i teraz będą rozmawiali tylko z telewizjami Rai i Sky. Napoli miało otrzymać 100 tys. euro grzywny za naruszenie umowy dot. praw telewizyjnych. Wygląda na to, że teraz Sky Sport dołączyło do "czarnej listy" De Laurentiisa.

Mecz Barcelona - Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.