Milik bohaterem Juventusu! Wreszcie to zrobił. Bez niego byłby dramat [WIDEO]

Arkadiusz Milik nie notuje najlepszego sezonu w karierze. Polski napastnik wprawdzie gra w Juventusie dość regularnie, ale są to zazwyczaj epizody. W dodatku rzadko kiedy kończą się one golem. To się w końcu zmieniło! Nie dość, że w meczu z Atalantą Milik wystąpił od pierwszej minuty, to w dodatku w 70. minucie wyprowadził Juventus na prowadzenie. To jednak nie wystarczyło do zwycięstwa. Juventus znów stracił punkty, ale bez Polaka mogło być znacznie gorzej.

3 Screenshot TT: https://twitter.com/ELEVENSPORTSPL/status/1766895113630838993 Otwórz galerię Na Gazeta.pl