Bayern zdemolował rywali 8:1! Kane coraz bliżej rekordu Lewandowskiego [WIDEO]

W sezonie 2020/21 Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Polski napastnik zanotował wtedy aż 41 trafień w 29 meczach. Wydawało się, że ten wynik długo nie zostanie pobity, w końcu rekord Muellera utrzymywał się przez blisko 50 lat.

Bayern rozjechał Mainz. Kane z czwartym hat-trickiem w Bundeslidze

Harry Kane zanotował świetne wejście do Bundesligi i strzelił już 27 bramek w 24 meczach. Przed dzisiejszym spotkaniem Bayernu z Mainz do pobicia rekordu Roberta Lewandowskiego potrzebował przynajmniej 15 goli. I coraz więcej wskazuje na to, że Anglikowi ta sztuka może się udać. W sobotę Bawarczycy wygrali... aż 8:1, a Kane zdobył kolejne trzy gole. Strzelanie rozpoczął już w 13. minucie, gdy przyszło mu wykończyć podanie Musiali, po którym stanął przed pustą bramką. Kilka minut później było już 2:0 - Kane zanotował "asystę", gdy jego strzał odbił się od słupka i został dobity przez Goretzkę.

W 31. minucie Mainz odpowiedziało, ale jak się miało potem okazać, było to jedynie bardzo piękne trafienie honorowe z rzutu wolnego. Jeszcze przed przerwą Harry Kane strzelił swojego drugiego gola w tym meczu, po pięknym podaniu od Goretzki.

Po przerwie Bayern nie miał już żadnej litości. W 47. minucie gola na 4:1 zdobył Thomas Mueller, niecały kwadrans później prowadzenie podwyższył Jamal Musiala, a chwilę po nim bramkę strzelił Serge Gnabry. W 70. minucie Harry Kane zanotował trzecie trafienie w tym meczu po strzale głową z najbliższej odległości. Na początku arbiter dopatrzył się spalonego, ale zainterweniował VAR i to trafienie zostało zaliczone. Tę strzelaninę zakończył Goretzka na minutę przed końcem spotkania. Bayern rozgromił rywala aż 8:1.

Kane goni Lewandowskiego. Zostało mu aż 9 spotkań

To czwarty hat-trick Harry'ego Kane'a w tym sezonie. Sprawia on, że Anglik ma już na swoim koncie 30 trafień. A to oznacza, że do pobicia rekordu Roberta Lewandowskiego brakuje mu już tylko 12 goli. Biorąc pod uwagę, że Bayern ma do rozegrania jeszcze dziewięć meczów w Bundeslidze, to wcale nie wydaje się być nierealistycznym celem dla napastnika. Tym bardziej że mistrzowie Niemiec mają przed sobą spotkania z takimi drużynami jak 18. w tabeli Darmstadt, 16. FC Koeln, czy 14. Union Berlin.

Dla samego Bayernu dzisiejszy wynik wiele nie zmienia. Podopieczni Thomasa Tuchela wciąż tracą do pierwszego Bayeru Leverkusen aż siedem punktów i będą liczyć na porażkę lidera w niedzielnym meczu z Wolfsburgiem. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30.