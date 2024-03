PSG chce się odegrać na Realu za Mbappe. Planuje sięgnąć po wielką gwiazdę

PSG zmierza po kolejne mistrzostwo Francji. Zespół Luisa Enrique wywalczył też już awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów - to byłoby jednak bardzo trudne bez Kyliana Mbappe. Reprezentant Francji zdobył aż trzy z czterech goli w dwumeczu z Realem Sociedad (2:0, 2:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa wywiózł z Suwałk komplet punktów. Artur Szalpuk: Najlepiej dobić rywala

PSG szuka następcy Mbappe. Znajdą go w Realu Madryt? Chodzi o Viniciusa

Mbappe jest zdecydowanie największą gwiazdą PSG, ale latem odejdzie z klubu. Nie dziwi więc, że w Paryżu już zaczęli się rozglądać za jego następcą. I okazuje się, że znaleźli go... w Realu Madryt, z którym Mbappe najprawdopodobniej wkrótce podpisze kontrakt. PSG w roli następcy reprezentanta Francji widzi Viniciusa, który zaledwie kilka miesięcy temu przedłużył umowę z Realem.

Taką informację w programie serwisu RMC Sport podał francuski dziennikarz Daniel Riolo. Jego słowa niemal natychmiast dotarły do Hiszpanii. O sprawie wspomina m.in. "Mundo Deportivo".

- Potrafię sobie wyobrazić, że skoro Mbappe trafi do Realu, to PSG spróbuje ściągnąć Viniciusa. PSG spróbuje to zrobić, nie mówię, że na pewno się uda, ale są zdolni do stworzenia wątpliwości w Realu. Jeżeli PSG da odpowiednią kwotę, to jest możliwe, że Florentino Perez w końcu się podda - powiedział dziennikarz.

Pieniądze musiałyby być naprawdę ogromne, bo obowiązująca do 2027 roku umowa Viniciusa zawiera klauzulę odejścia w wysokości... miliarda euro. To zabezpieczenie przede wszystkim przed ofertami z Arabii Saudyjskiej, ale sprawia ono, że Real nie musi przyjmować tak naprawdę żadnych ofert.

Zdaniem francuskiego dziennikarza ściągnięcie Viniciusa byłoby kosztowną pomyłką PSG. - W Paryżu dałbym mu trzy miesiące, zanim by kompletnie zniknął - stwierdził.

Vinicius w Realu Madryt gra od 2018 roku. W tym czasie zagrał już 251 meczów, w których strzelił 74 bramki i zanotował 71 asyst. W obecnym sezonie również jest podstawowym wyborem Carlo Ancelottiego i za to zaufanie odwdzięcza się liczbami. We wszystkich rozgrywkach zdobył już 15 goli i siedem razy asystował. Obok Jude'a Bellinghama jest najskuteczniejszym graczem Realu Madryt.