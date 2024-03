Niewiarygodny wyczyn w Lidze Mistrzów. Rekord. "Nikt nie strzela więcej"

Chociaż ma tylko 23 lata, to Erling Haaland od kilku lat jest jednym z najlepszych napastników na świecie, a w tej chwili może i najlepszym. Norweg od poprzedniego sezonu reprezentuje barwy Manchesteru City, z którym z jednej strony wygrał już wszystko w klubowej piłce, a z drugiej ma nieprawdopodobny stosunek goli do liczby występów. W 85 spotkaniach dla "Obywateli" zdobył 81 bramek i zanotował 15 asyst.

Erling Haaland notuje kosmiczne liczby w Lidze Mistrzów. Najszybciej w historii

Haaland szczególnie fantastycznie prezentuje się w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W obecnym sezonie oddał najwięcej strzałów na bramkę rywali spośród wszystkich zawodników. Norweg 34-krotnie uderzał w stronę bramki przeciwnika, a aż 19 tych strzałów było celnych. Siedem z nich zamieniło się na gole. Ostatniego strzelił w środę w wygranym 3:1 meczu z FC Kopenhagą. "Nikt w Lidze Mistrzów nie strzela więcej niż on" - określił kataloński "Sport".

A ile Erling Haaland ma trafień w rozgrywkach Ligi Mistrzów? Norweski napastnik ma już 41 bramek, które zdobył w zaledwie 37 spotkaniach! To daje średnią powyżej gola na mecz. Nikt w historii nie zdobył tak dużej liczby goli w mniej liczbie meczów.

Drugi pod tym względem jest Ruud van Nistelrooy. Holenderski napastnik do zdobycia 41 goli potrzebował 45 meczów. Następny jest Leo Messi, któremu ta sztuka udała się po 61 spotkaniach. Kolejni w kolejce są Kylian Mbappe i Robert Lewandowski. Francuz i Polak ustrzelili 41 bramek w 62 występach. Z kolei Neymar potrzebował do tego 65 meczów. Co jednak najważniejsze - wszyscy dokonali tego w wieku powyżej 23 lat, co jeszcze bardziej podkreśla niesamowite osiągnięcie Erlinga Haalanda.

Dorobek Erlinga Haalanda w Lidze Mistrzów składa się z ośmiu bramek w sześciu meczach dla Salzburga, 15 goli w 13 występach w barwach Borussii Dortmund i 18 trafień w 18 spotkaniach dla Manchesteru City.