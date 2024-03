Ogromny pech Tuchela. Przeżył dramat tuż przed meczem. "Nie miałem odwagi spojrzeć"

Bayern Monachium jest w kryzysie, wygrał tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań. Rewanż z Lazio traktowano jako okazję na przełamanie, którą trzeba wykorzystać, by choć trochę poprawić nastroje. Mistrzom Niemiec udało się pokonać Włochów. Na Allianz Arenie padł wynik 3:0, a do siatki trafiali Harry Kane (dwa razy) oraz Thomas Mueller.

Thomas Tuchel kontuzjowany. Wielki pech szkoleniowca

W swój zespół bardzo wierzył Thomas Tuchel. Do tego stopnia, że podczas żywiołowej przedmeczowej przemowy.... sam nabawił się kontuzji. Jak przekazały niemieckie media, szkoleniowiec ma złamany palec u nogi. Potwierdził to sam trener.

- Myślę, że przedmeczowa przemowa motywacyjna kosztowała mnie duży palec u nogi. Od razu się mną zaopiekowano, ale nie miałem już odwagi, by wyjąć nogę z buta - przyznał po spotkaniu 50-latek. - W coś kopnąłem i doznałem kontuzji. Klasyka - dodał.

Po spotkaniu z urazu szkoleniowca zażartował Thomas Mueller. Zdobywca jednej z bramek przyznał w rozmowie z Amazon Prime, że "sport zawodowy zawsze jest ryzykowny". - Nie robimy tego tylko z herbatką owocową - skomentował z uśmiechem piłkarz.

Incydent skomentowały także władze Bayernu. - Osobiście wolę, żeby trener złamał palec u nogi niż któryś z naszych zawodników - przyznał Herbert Hainer, prezes klubu.

Mimo kontuzji Tuchel może być zadowolony z postawy swojej drużyny. Bayern wygrał z Lazio Rzym zasłużenie 3:0, a w całym dwumeczu 3:1 i awansował do ćwierćfinału. To był najlepszy mecz Niemców od dawna. To może być punkt zwrotny dla Bawarczyków na resztę tego sezonu. Strata w Bundeslidze do Bayeru Leverkusen jest bardzo duża, wynosi aż dziesięć punktów, ale w Lidze Mistrzów wszystko może się zdarzyć.