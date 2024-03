To, co zrobił Mbappe, przechodzi ludzkie pojęcie. Bolt może łapać się za głowę

Piłkarze PSG we wtorkowy wieczór awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym starciu z hiszpańskim Realem Sociedad wygrali 2:1 (1:0). Bohaterem spotkania był francuski gwiazdor Kylian Mbappe, który zdobył dwie bramki. Po jednym z trafień zrobił nawet dziurę w siatce.

W głowie się to nie mieści. Mbappe biegł jak Usain Bolt

Dla Mbappe był to już 46. gol w historii w Lidze Mistrzów. Daje mu to 12. miejsce na liście wszech czasów. Mbappe zrównał się golami z Eusebio oraz Filippo Inzaghim, a do 11. Andrija Szewczenki i 10. Zlatana Ibrahimovicia traci tylko dwie bramki.

Mbappe we wtorkową noc wyróżnił się również nie tylko świetną skutecznością. 25-letni zawodnik pokazał też niesamowitą szybkość. Według użytkownika CentreGoals na Twitterze Mbappe miał osiągnąć prędkość na 100 metrów wynoszącą 10,9 sekundy. To rewelacyjny czas. To zaledwie nieco ponad sekundę wolniej od rekordu świata najszybszego sprintera globu - Usaina Bolta. Jamajczyk, który aż osiem razy był mistrzem olimpijskim, w 2009 roku w Berlinie pobił rekord świata na 100 metrów - w czasie 9,58.

Dla PSG awans do ćwierćfinału to przełamanie w Lidze Mistrzów. W dwóch ostatnich sezonach Paryżanie odpadali bowiem właśnie w 1/8 finału - najpierw w sezonie 2021/2022 z Realem Madryt, a potem w sezonie 2022/2023 z Bayernem Monachium.

Oprócz PSG w ćwierćfinale jest także Bayern Monachium, który po wyjazdowej porażce 0:1, pokonał w rewanżu u siebie Lazio Rzym 3:0 (2:0). Dwa gole zdobył Harry Kane, który wraz właśnie z Mbappe, jest liderem najskuteczniejszych w Champions League.

W środę odbędą się dwa kolejne mecze 1/8 finału Champions League: Manchester City - FC Kopenhaga oraz Real Madryt - RB Lipsk. Początek o godz. 21