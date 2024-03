Mbappe przyćmił wszystkich! Co za wieczór! Napisał historię [WIDEO]

W pierwszym meczu pomiędzy PSG a Realem Sociedad na Parc des Princes w stolicy Francji to gospodarze mieli więcej powodów do zadowolenia. Wygrali 2:0 po golach Kyliana Mbappe Bradleya Barcoli, a rywalom nie pozwolili oddać nawet celnego strzału. Przed rewanżem hiszpański zespół nie mógł mieć wiele nadziei, ponieważ przegrał aż trzy ostatnie starcia, a PSG nawet po dwóch kolejnych remisach było zdecydowanym faworytem.

Kylian Mbappe w pogoni za największymi w historii Ligi Mistrzów. PSG bez problemów w ćwierćfinale

Przed spotkaniem PSG miało sporo problemów z kontuzjami, więc na środku obrony w Lidze Mistrzów zadebiutował 20-letni Lucas Beraldo, który trafił do Paryża zaledwie dwa miesiące temu. Występ młodego zawodnika mógł jednak stresować fanów francuskiego zespołu zaledwie do 15. minuty starcia.

Wówczas świetne podanie w pole karne posłał Ousmane Dembele, a piłkę przyjął Kylian Mbappe. Napastnik był blisko linii końcowej, ale zaczarował obrońców i huknął w kierunku długiego słupka. Bramkarz Alex Remiro był zasłonięty i nawet nie drgnął, a Mbappe mógł cieszyć się z piątego gola w tej edycji Ligi Mistrzów i prowadzenia PSG 1:0 w starciu, a 3:0 w dwumeczu.

Do przerwy Real Sociedad oddał zaledwie jeden celny strzał i stało się jasne, że losy dwumeczu są właściwie rozstrzygnięte. Już 10 minut po zmianie stron znów uderzył Mbappe. Tym razem 25-latek otrzymał świetne podanie od Kang-Ina Lee i pomknął na bramkę bez asysty obrońców niemal od połowy boiska. Tym razem zdecydował się na strzał na bliższy słupek i nie dał szans bramkarzowi rywali, a PSG prowadziło 2:0.

Ponadto dla Mbappe było to już 46. trafienie w historii jego występów w Lidze Mistrzów. Daje mu to 12. miejsce na liście wszech czasów elitarnych rozgrywek i niweluje jego stratę do absolutnych legend. We wtorkową noc Mbappe zrównał się golami z Eusebio oraz Filippo Inzaghim, a do 11. Andrija Szewczenki i 10. Zlatana Ibrahimovicia traci tylko dwie bramki. Mbappe spokojnie może wyprzedzić ich jeszcze w tej edycji.

Sociedad próbowało odgryzać się Paryżanom i zdobyć gola honorowego. Do siatki w 64. minucie gry trafił Ander Barrenetxea, ale był na spalonym i po analizie VAR sędziowie anulowali bramkę. Niedługo później dobre sytuacje marnowali jeszcze Mikel Oyarzabal i Martin Zubimendi. Finalnie Hiszpanie dopięli swego w 89. minucie spotkania, kiedy to Gianluigi Donnarumma odbił przed siebie dośrodkowanie, a do piłki dopadł Mikel Merino i po rykoszecie wpakował ją do siatki. Mecz zakończył się chwile później wynikiem 2:1 dla PSG.

Oczywiście dzięki wygranej we wtorkowy wieczór PSG zwyciężyło w dwumeczu 4:1 i bez najmniejszych problemów awansowało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Już w środę 6 marca poznamy kolejne zespoły, które dołączą do mistrzów Francji.