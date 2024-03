Zatrważające odkrycie policji przed meczem LM. Planowali tego użyć

W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegranym na Parc des Princess paryżanie wygrali 2:0. Gole zdobywali Kylian Mbappe i Bradley Barcola. Nie oznacza to jednak, że są pewni awansu. Kropkę nad "i" będą chcieli postawić we wtorkowy wieczór na Półwyspie Iberyjskim.

Skonfiskowano rzeczy kibiców PSG. Niewiarygodne, co przewozili

Oba zespoły wybiegną na murawę Estadio Anoeta we wtorek o 21:00. Okazuje się, że wcześniej mogło dojść do starć - nie na boisku, lecz na hiszpańskich ulicach. Według informacji podanych przez "Noticias de Gipuzkoa", na które powołuje się brytyjski "Daily Star", siły policyjne Kraju Basków zidentyfikowały 150 osób, które chciały wziąć udział w bójce. 100 z nich to obywatele francuscy.

Kilka godzin przed początkiem meczu policja przeszukała 20 samochodów, w których znaleziono niebezpieczne narzędzia.

"Skonfiskowano liczne przedmioty niebezpieczne, w tym 15 kijów golfowych, pręt metalowy, 3 kilofy lodowe, 4 ochraniacze na zęby, dwie pary metalowych kastetów, nóż, dwie scyzoryki, pałkę teleskopową, różne śrubokręty, młotek, racę, a także dwie prowadnice szufladowe, trzy zawiasy metalowe, kilka kominiarek i rękawiczki itp" - informuje "Noticias de Gipuzkoea".

Wedle szacunków na stadionie ma się pojawić około 2 tysięcy kibiców PSG. 700 z nich stanowi grupę ultras, czyli najbardziej fanatycznych sympatyków, zaś 100 uznano za niebezpiecznych. Na granicy ustanowiono kontrole, które rejestrowały autobusy z Paryża. Te zawierające "niebezpieczne przedmioty zakazane do użytku" zostały odesłane do Francji.

Burmistrz San Sebastian Eneko Goia zabrał głos w sprawie. - Mecz został uznany za spotkanie podwyższonego ryzyka i zmusza nas do podjęcia skrajnych środków bezpieczeństwa, o których informowaliśmy już dawno temu - powiedział cytowany przez "Noticias de Gipuzkoa".