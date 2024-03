Najgorsi kibice w Europie. Tak się "bawili" przed meczem LM [WIDEO]

Lazio w przeszłości nie raz cierpiało z powodu ekstremistycznej działalności niektórych kibiców, m.in. bojówki "Irriducibili" (tłum. nieposkromieni), funkcjonującej w latach 1987-2020. "To właśnie ta grupa odpowiadała za peany na cześć Benito Mussoliniego czy antysemickie wlepki z podobizną Anny Frank w koszulce Romy, czyli znienawidzonych sąsiadów. To także "Irriducibili" sprzeciwiali się wpuszczaniu kobiet na trybunę Curva Nord. Ich rasizm i antysemityzm często przejawia się w skandowanych hasłach i stadionowych przyśpiewkach" - pisał Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

Kibice Lazio znów okryli się hańbą. W kojarzonej z Hitlerem piwiarni chwalili Mussoliniego

Niektórzy fani rzymian dalej nieskrępowanie wyrażają swoje faszystowskie i nazistowskie poglądy. Można się było o tym przekonać za sprawą tego, co w poniedziałek 4 marca zrobili w Monachium przed meczem Ligi Mistrzów z Bayernem. Miejsce, w którym się zebrali, również nie było przypadkowe.

Kibice zgromadzili się w piwiarni Hofbraeuhaus, tej samej, w której w 1920 r. Adolf Hitler przedstawił założenia Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). "To tam nazistowski dyktator ogłosił 25 punktów swojego programu, rozpoczynając czas przemocy i terroru, którego kulminacją była zagłada Żydów w II wojnie światowej" - opisuje "La Gazzetta dello Sport". W tym nieprzypadkowym miejscu sympatycy Lazio śpiewali faszystowskie pieśni, wychwalali "Duce", czyli Mussoliniego i pokazywali rzymski salut.

Nagrania szybko obiegły internet i stawiają w bardzo złym świetle klub oraz rzymian. Do sprawy odniósł się stołeczny radny Alessandro Onorato. - To hańba dla drużyny, wszystkich kibiców i miasta Rzym. Zdecydowanie potępiam i wyrażam pogardę dla tego, co można zobaczyć na filmie. To w żadnym stopniu nie reprezentuje naszych poglądów - powiedział, cytowany przez "LGdS".

Lazio walczy z ekstremizmem. Kary dla kibiców i pracowników klubu

Do podobnych incydentów dochodziło również na stadionie, ale spotykały się one ze stanowczą reakcją Lazio. Przykładowo po derbach Rzymu, które odbyły się w marcu zeszłego roku, dożywotni zakaz stadionowy dostało trzech kibiców intonujących antysemickie przyśpiewki - jeden z nich miał koszulkę z napisem "Hitlerson" i numerem 88, symbolizującym nazistowskie pozdrowienie "Heil Hitler". A trzy lata temu zwolniono opiekuna klubowego orła, który wykonywał salut rzymski w rytm faszystowskiej pieśni "Duce, Duce".

Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Lazio zostanie rozegrany we wtorek 5 marca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej oraz wyniku na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.