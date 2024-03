Fatalne wieści dla Tuchela. Niemcy ogłaszają

Z każdym tygodniem rośnie prawdopodobieństwo, że Bayern Monachium nie obroni mistrzowskiego tytułu i po raz pierwszy od sezonu 11/12 obejdzie się smakiem w Bundeslidze. Po remisie 2:2 z Freiburgiem, a także wygranej 2:0 Bayeru Leverkusen nad FC Koeln, strata Bayernu do lidera wzrosła do dziesięciu punktów. Pewne jest, że w nowym sezonie drużyny nie będzie już prowadził Thomas Tuchel. - Nie jestem jedynym problemem w Bayernie, ale biorę na siebie odpowiedzialność. Nie ma znaczenia, czy rozumiem wybór klubu i czy jestem z niego zadowolony, czy nie. To nie jest prosta sprawa - tłumaczył trener.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentant Polski zmienił klub i ma problem

Kto może zostać jego następcą? Przez ostatnie dni w niemieckich mediach pojawiały się kandydatury, takie jak Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Zinedine Zidane czy... Julian Nagelsmann (reprezentacja Niemiec). Wypada jednak zadać sobie ważne pytanie: czy Tuchel może być pewny utrzymania posady do końca sezonu?

Tuchel zagra o posadę. To może być dla niego przedwczesny koniec w Bayernie

Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg informuje, że Tuchel na pewno poprowadzi Bayern w rewanżu w 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Lazio na Allianz Arenie. Mistrzowie Niemiec mają do odrobienia stratę ze Stadio Olimpico, gdzie przegrali 0:1 z Włochami po golu Ciro Immobile. Jeśli Bayern jednak awansuje do ćwierćfinału, to Tuchel może być pewny utrzymania posady. Brak awansu może skutkować zwolnieniem na tym etapie sezonu. W tej sytuacji jest jednak jeden problem, o czym pisze Plettenberg. Chodzi o fakt, że obecnie na rynku nie ma dostępnych topowych trenerów, którzy zgodziliby się na opcję tymczasową.

Niemieckie media przekonują, że głównym celem na lato będzie Xabi Alonso, który ma ważny kontrakt z Bayerem Leverkusen do czerwca 2026 roku. "Abendzeitung Muenchen" uważa, że alternatywą dla Alonso może być Arne Slot z Feyenoordu Rotterdam, którego zespół gra atrakcyjnie dla oka w wysokim pressingu. Równie ciekawą kandydaturę proponuje legendarny Lothar Matthaus. Jego zdaniem dobrą opcją do końca sezonu może być Hermann Gerland, obecny asystent selekcjonera kadry Niemiec do lat 21, a więc Antonio Di Salvo.

- Potrafię sobie tam wyobrazić Hermanna, który jest znany w Bayernie nie tylko wśród zawodników, ale też w całym klubie. Na pewno zjednoczyłby drużynę i złączyłby ją w całości. Jeśli skład wtedy pokaże, na co go stać, to będą jednym z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. To idealny człowiek na trzy miesiące. Da tym zawodnikom pewność siebie, zmotywuje ich i wprowadzi spokój - mówi Matthaus. Gerland pracował przez lata w Bayernie nie tylko jako trener rezerw czy zespołów młodzieżowych, ale też asystent Pepa Guardioli, Carlo Ancelottiego, Louisa van Gaala, Juppa Heynckesa czy Hansiego Flicka.

Hitowy mecz między Bayernem Monachium a Lazio odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.