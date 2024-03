Włosi ocenili Polaków po hicie Serie A. Burza wokół Zielińskiego

Początek spotkania należał do drużyny Wojciecha Szczęsnego, ale Juventus nie potrafił przekuć przewagi w prowadzenie - najbliżej tego był Dusan Vlahović, który w 34. minucie trafił w słupek. To się zemściło w końcówce pierwszej połowy, gdy gola strzelił Chwicza Kwaracchelia. Strzał Gruzina z pierwszej piłki zaskoczył polskiego bramkarza. Juventus dał radę wyrównać w końcówce meczu, ale remisu nie utrzymał. W 85. minucie Napoli otrzymało rzut karny. Szczęsny poradził sobie ze strzałem Osimhena, ale z dobitką nie miał już szans.

Tak Włosi ocenili Polaków. Dobre oceny. Zieliński "odkupił winy"

Wojciech Szczęsny był jedynym polskim zawodnikiem, który rozegrał całe spotkanie. W 65. minucie na boisku pojawił się Piotr Zieliński, ale choć ostatecznie Napoli wygrało, to on sam nie miał wielkiego wpływu na końcowy wynik. Króciutki epizod w tym meczu zanotował też Arkadiusz Milik, ale napastnik na boisku spędził zaledwie minutę i zdążył w tym czasie tylko raz podać piłkę. Większość włoskich serwisów odnotowuje jedynie, że pojawił się na boisku.

Jednak wszystkie znalazły miejsce, żeby skomentować występy Wojciecha Szczęsnego i Piotra Zielińskiego. Co Włosi sądzą o postawie reprezentantów Polski?

"La Gazzetta dello Sport" ocenia występ Wojciecha Szczęsnego na "6" w dziesięciostopniowej skali. I pisze o nim tak: "Przy bramce na 1:0 wpuścił strzał przy swoim słupku. Zainterweniował za późno, ale został zmylony przez rykoszet po strzale Kwaraccheli. Pokazał intuicję i refleks przy karnym Osimhena, ale nic nie mógł zrobić przy dobitce Raspadoriego" - czytamy.

A jak "LGdS" ocenia występ Piotra Zielińskiego? "Wszedł na boisko bez pasji, prawie jakby już mu nie zależało. Odpuszczał przy starciach fizycznych, ale w końcówce grał walecznie i szukał zwycięstwa. Dlatego można uznać, że odkupił winy" - stwierdza dziennik i również ocenia go na "6". Za najlepszych piłkarzy tego meczu dziennikarze uznali Kwaracchelię i Chiesę - obu dali ocenę "7".

Wojciech Szczęsny "mógł zrobić więcej". Obroniony karny nie wystarczył

Włoski Eurosport daje Wojciechowi Szczęsnemu ocenę "6,5" i tym samym umieszcza go wśród najlepszych zawodników tego meczu. Dziennikarze doceniają jego interwencje, ale stwierdzają, że "mógł zrobić więcej, mimo że piłka odbiła się od Cambiaso" przy pierwszej bramce Napoli. "Obronił karnego Osimhena, ale to nie wystarczyło" - podsumowano jego występ.

Gorszą ocenę dziennikarze wystawili Piotrowi Zielińskiemu. "5,5" uzasadniają tak: "Po wejściu na boisko został ustawiony w roli półskrzydłowego. Nie oddał strzału, ale brał udział w dryblingu. Nie przeczytał ruchu Alcaraza i Chiesy przy bramce Juventusu".

Serwis calcionapoli1926.it ocenia Zielińskiego tak samo, na "5,5". I stwierdza przy tym odwrotnie do "LGdS", że "Zieliński wszedł na boisko zdeterminowany, ale nie pomógł przy bramce Chiesy".

Gazeta "Il Giornale" wystawia Zielińskiemu "6" i porównuje go do Hameda Traore ("5,5"), którego zastąpił. "Zdecydowanie bardziej przyzwyczajony do grana na tej pozycji. Wszedł, żeby rozprowadzać piłkę i zapewnić spokój w środku pola".

Szczęsnemu "Il Giornale" daje taką samą ocenę i stwierdza, że "był niepewny przy bramce Napoli, która wpadła przy jego słupku, ale rykoszet od Cambiaso sprawił, że piłka kopnięta przez Gruzina była szybsza i bardziej podstępna. Odbił strzał Osimhena, ale to było za mało, bo Raspadori pewnie dobił strzał".

Sport.virgilio.it też zarzuca Zielińskiemu brak asekuracji przy bramce Chiesy na 1:1 i ocenia go na "5,5". "6,5" daje Szczęsnemu - to dobra ocena, obok Chiesy ("7") i Mirettiego ("6,5") najlepsza w zespole. Tak samo obu Polaków ocenia serwis calciomercato.com, które Zielińskiemu zarzuca "regularny ostatnio brak wpływu na zespół". Za to tuttomercatoweb.com uważa, że Szczęsny w pierwszej połowie "był decydujący w przynajmniej trzech sytuacjach" i również daje mu ocenę "6,5", czyli drugą najlepszą po Chiesie w drużynie Juventusu.

Zdecydowana większość włoskich mediów ocenia występ Wojciecha Szczęsnego dobrze i widać, że gdyby bramkarz zachował się trochę lepiej przy pierwszym golu lub nie stracił bramki po dobitce z rzutu karnego, to najpewniej zostałby uznany za najlepszego zawodnika tego meczu - a przynajmniej na równi z Kwaracchelią i Chiesą. Włosi dużo bardziej rozdarci są przy ocenianiu Piotra Zielińskiego. Część zarzuca mu brak zaangażowania i mały wpływ na drużynę - inni wręcz przeciwnie, doceniają jego występ. Ostatecznie jednak nikt nie ocenił go gorzej niż przeciętnie, a większość dziennikarzy zgodnie uznała, że był lepszy od Hameda Traore, którego zastąpił.