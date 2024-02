Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Mówią tylko o jednym. Pełna zgoda

Już w 20. minucie FC Barcelona wyszła na prowadzenie dzięki bramce, którą zdobył Raphinha. Tuż po przerwie prowadzenie podwyższył Joao Felix. Niedługo po nim - w 57. minucie - gola strzelił Robert Lewandowski. Niestety bramka Polaka nie została zaliczona - sędzia liniowy podniósł chorągiewkę - ale Polak i tak nie ma powodów do narzekań.

Lewandowski bez gola. Sędzia mógł go zirytować. FC Barcelona wysoko wygrywa z Getafe

W dzisiejszym spotkaniu Robert Lewandowski nie był głównym aktorem widowiska, ale ciągle pomagał swoim kolegom, którzy całkowicie zdominowali rywala. Cztery minuty po tym, jak Polak zdobył nieuznanego gola, prowadzenie podwyższył - już bez żadnych wątpliwości - Frenkie de Jong. Tę strzelaninę zakończył w czasie doliczonym Fermin Lopez, który ustalił wynik meczu na 4:0.

Tyle radości Barcelona nie sprawiła swoim kibicom od dawna. Podobnych rozmiarów zwycięstwa po raz ostatni odniosła na początku sezonu - gdy wygrywała 5:0 z Realem Betis w lidze i Royalem Antwerp w Lidze Mistrzów. I hiszpańskie media to zauważają, gdy oceniają ten mecz w wykonaniu piłkarzy Barcelony - ale Roberta Lewandowskiego rozliczają jednak z bramek. Polak nie zdobył żadnej i najwięcej pisało się o jego walce z obrońcami Getafe.

"Wchodził w ten mecz z dobrą strzelecką serią i mógł wyrównać swój najlepszy wynik - pięć meczów z rzędu ze strzeloną bramką. Nigdy wcześniej nie strzelił gola Getafe. Gaston (środkowy obrońca Getafe przyp. red.) cały czas mu przeszkadzał, nie miał łatwo" - pisze "Marca" i wystawia Polakowi ocenę 6/10.

"Środkowi obrońcy Getafe mieli misję, żeby zatrzymać go za wszelką cenę - za każdym razem, gdy otrzymywał piłkę, dostawał cios. Widać było, że nie jest mu łatwo z pobłażliwością sędziego" - zwraca uwagę "Sport", który też daje Lewandowskiemu ocenę 6/10.

Uwagę na Gastona zwraca też "Mundo Deportivo", które również ocenia, że arbiter pozwalał mu na zbyt wiele. "Od razu dało się dostrzec, że Muniz Ruiz ustawił poprzeczkę dla obu drużyn na innym poziomie (...). Ze strony Getafe tolerował wiele. Ich intensywny pressing spotykał się z obojętnością sędziego - taki jak Gastona na Lewandowskim, który ciągle cierpiał z powodu kopnięć swojego 'opiekuna'" - czytamy na łamach tego tytułu. "Mundo Deportivo" docenia też bramkę, którą zdobył polski napastnik, choć nie została ostatecznie zaliczona. "Jego bramka została anulowana z powodu minimalnego spalonego. W tej akcji pokazał, że umie wyczuć odpowiedni moment, gdy tylko stanie przed bramkarzem" - podsumowują dziennikarze.

"Co dziwne Lewandowski nie potrafił dołączyć do drużynowej kanonady i nie przedłużył trwającej cztery mecze serii spotkań ze zdobytą bramką. Wprawdzie strzelił gola, ale nie zaliczono go ze względu na spalonego" - pisze krótko o tym spotkaniu w wykonaniu Lewandowskiego "AS".

Dzięki tej wygranej FC Barcelona awansowała na drugie miejsce w tabeli. Tę pozycję zachowa przynajmniej do poniedziałku, gdy Girona FC zagra przeciwko Rayo Vallecano. W kolejnym spotkaniu zespół Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Athletikiem Bilbao. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 3 marca o godzinie 21:00.