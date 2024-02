Kapitalny czas Lewandowskiego. Zasłużył na to

FC Barcelona nie jest jeszcze pewna awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zremisował 1:1 z Napoli na Stadio Diego Armando Maradona, a jedynego gola dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski, wykorzystując zagranie od Pedriego. "To niesamowite, jak przybycie Vitora Roque uaktywniło Polaka. To cztery gole w ostatnich trzech meczach Roberta i osiem trafień w 2024 roku" - pisały hiszpańskie media po tym spotkaniu.

- Poprawił swoją grę, wygrywa pojedynki, jest aktywny w grze i przechodzi do wysokiego pressingu. Robert jest w dobrej dyspozycji, dlatego pojawiają się gole. To naturalny lider i mocno pomaga drużynie - mówił Xavi po meczu z Napoli, odnosząc się do występu Lewandowskiego. Dobra seria Lewandowskiego została też doceniona przez UEFA.

Lewandowski wyróżniony przez UEFA. Walczy o prestiżową nagrodę

Tuż po zakończeniu meczu Lewandowski otrzymał nagrodę piłkarza tego spotkania. To był pierwszy taki przypadek od 531 dni. Wcześniej Lewandowski został wybrany MVP rywalizacji z Viktorią Pilzno (5:1), w której zaliczył hat-tricka. "Lewandowski zdobył wspaniałą bramkę i miał spory wkład w tę akcję. Był również bardzo ważny w defensywie i ciężko pracował pod presją w ostatnich dziesięciu minutach" - możemy przeczytać w raporcie obserwatora technicznego UEFA.

W związku z otrzymaniem nagrody MVP za mecz z Napoli Lewandowski znalazł się wśród nominowanych do nagrody piłkarza tygodnia w Lidze Mistrzów. Obok niego w tym gronie pojawił się Joey Veerman (PSV Eindhoven), Galeno (FC Porto) i Marko Arnautović (Inter Mediolan). UEFA odnotowała, że Lewandowski poza zdobyciem jednej bramki oddał cztery celne strzały, a dodatkowo zmierzono mu prędkość 30,8 km/h. Głosy na Lewandowskiego mogą Państwo oddawać TUTAJ.

W tej edycji Ligi Mistrzów taka nagroda trafiała do takich graczy, jak Galeno (FC Porto), Alvaro Morata (Atletico Madryt), Evanilson (FC Porto), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Ciro Immobile (Lazio) oraz Kevin De Bruyne (Manchester City). Rewanżowe spotkanie między Barceloną a Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się 12 marca o godz. 21:00.

Poza Ligą Mistrzów Barcelona pozostaje w grze w lidze hiszpańskiej, gdzie zajmuje trzecie miejsce z 54 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony z udziałem Roberta Lewandowskiego w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.