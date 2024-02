Robert Lewandowski wrócił na właściwe tory. W 2024 roku jest niemal nie do zatrzymania. W 13 meczach zdobył dziewięć bramek, najwięcej spośród wszystkich piłkarzy FC Barcelony. Wielokrotnie to właśnie jego gole ratowały drużynę. Podobnie było w środowy wieczór, kiedy to piłkarze Xaviego Hernandeza zremisowali 1:1 z SSC Napoli w ramach pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. To właśnie Polak zdobył jedyną bramkę dla Katalończyków, po czym zebrał niemal same pochwały.

Roman Kosecki pod wrażeniem Lewandowskiego. "Bardzo ładna indywidualna akcja"

W 60. minucie Inigo Martinez podał piłkę do Pedriego, a ten chwilę później zgrał ją do Polaka. Lewandowski nie miał większych problemów, by umieścić futbolówkę w siatce i trafił tuż przy bliższym słupku. "Zabójca" - taki przydomek nadali mu hiszpańscy dziennikarze. - Poprawił swoją grę, wygrywa pojedynki, jest aktywny w grze i przechodzi do wysokiego pressingu. Robert jest w dobrej dyspozycji, dlatego pojawiają się gole. To naturalny lider i mocno pomaga drużynie - chwalił go Xavi.

Pod wrażeniem postawy napastnika w meczu z Napoli był też Roman Kosecki. Były reprezentant Polski przeanalizował gola rodaka i wskazał na atuty, jakie posiada piłkarz. - Cieszy to, że Robert zdobył bramkę. Bardzo dobrze się złożył, ładnie sobie ustawił piłkę, oszukał obrońców i między dwoma zawodnikami trafił po krótkim słupku. To była bardzo ładna indywidualna akcja - podkreślał Kosecki w rozmowie z WP SportoweFakty.

Wprost stwierdził, że Lewandowski był nie tylko kluczowy dla ofensywy Barcelony, ale i dobrze funkcjonował w innych obszarach na boisku.- Trzeba też zauważyć, że brał udział w defensywie przy stałych fragmentach gry i też stwarzał swoje sytuacje - dodał.

Jego zdaniem to Barcelona była stroną przeważającą, dlatego też powinna wygrać to spotkanie. Jak wiemy, finalnie tak się nie stało. Wyrównującą bramkę w 75. minucie zdobył Victor Osimhen. - Barcelona może odczuwać pewien niedosyt. (...) Na przestrzeni całego meczu Katalończycy byli lepszą drużyną - zaznaczył były reprezentant Polski.

Lewandowski z szansami na podtrzymanie passy

Rewanż pomiędzy Barceloną i Napoli odbędzie się 12 marca. Kibice wierzą, że Lewandowski utrzyma formę i dołoży kolejne trafienia, które pomogą klubowi w awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dzięki środowej bramce Polak umocnił się też w klasyfikacji strzelców wszech czasów LM. Obecnie znajduje się na trzeciej lokacie z 93 golami na koncie. Jest więc bliski przekroczenia magicznej bariery 100 trafień. Więcej mają tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Wcześniej jednak Lewandowski będzie chciał dołożyć kolejne bramki, ale w La Liga. I szanse na to ma całkiem spore. W ostatnich trzech meczach ligowych zdobył co najmniej jednego gola. Okazję do podtrzymania passy będzie miał już w sobotę 24 lutego, kiedy to Barcelona zmierzy się z Getafe. Początek o godzinie 16:15.