Robert Lewandowski niedawno pobił rekordy Thierry'ego Henry'ego i Davida Villi w liczbie bramek strzelonych w barwach Barcelony i ani myśli się zatrzymać. Polak goni kolejne legendy klubu, a do tego w meczu z Napoli zapewnił Barcelonie remis i podbił rekord Leo Messiego. To zapewni mu miejsce wśród legend katalońskiego klubu.

Robert Lewandowski pobił rekord Leo Messiego. Legenda FC Barcelony

Lewandowski - trafieniem przeciwko Napoli - zapewnił sobie 93. gola w Lidze Mistrzów, co umocniło go na trzecim miejscu klasyfikacji wszech czasów w liczbie zdobytych bramek. Ponadto napastnik ma już na koncie 51 goli w Barcelonie i wskoczył na 48. miejsce w historii klubu, zrównując się z Garym Linekerem. Teraz przed nim jest Gerard Pique z 53 trafieniami.

To jednak nie ostatnie osiągnięcie 35-latka. Środowy gol uczynił go najstarszym w historii zawodnikiem Barcelony z trafieniem w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Polak miał dokładnie 35 lat i 184 dni, czyli pobił rekord Leo Messiego. Argentyńczyk w marcu 2021 roku przeciwko PSG zdobywał bramkę w wieku 33 lat i 259 dni. Stało się to również w 1/8 finału rozgrywek.

Oczywiście Lewandowski będzie miał szansę wyśrubować jeszcze lepszy wynik już 12 marca, kiedy to Barcelona rozegra rewanżowe spotkanie z Napoli. Jeśli Katalończykom uda się awansować do kolejnej fazy, to kapitan reprezentacji Polski będzie miał kolejne szanse. Messi prawdopodobnie już nigdy nie zagra w Barcelonie, więc wynik obecnego snajpera z pewnością stawia go wśród klubowych legend.

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach jest w naprawdę dobrej formie. Po długim czasie przeciętnej gry Polak ma obecnie serię czterech meczów z rzędu z golem, a łącznie w tych starciach trafił do siatki rywali pięciokrotnie. Szansę na potwierdzenie dyspozycji będzie miał już w sobotę 24 lutego o 16:15 w meczu z Getafe w ramach 24. kolejki LaLiga.