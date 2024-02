Angielskie media wydały wyrok o Kiwiorze. Wszystko jasne

FC Porto od początku spotkania postawiło Arsenalowi trudne warunki gry. Chociaż klub z Londynu miał zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, to nie potrafił jej udokumentować golem. W całym meczu podopieczni Mikela Artety wykreowali sobie siedem sytuacji bramkowych, ale żadna z prób nie zmierzała w światło bramki. Kibice na jedyną bramkę na stadionie Estadio do Dragao w Porto musieli czekać aż do czwartej minuty doliczonego czasu gry. Wówczas Galeno strzelił przepięknego gola zza pola karnego. Golkiper nie miał z tym uderzeniem najmniejszych szans.

Tak angielskie media oceniły występ Kiwiora. "Nie osiągnął tego samego poziomu, co w meczu z Burnley"

Jakub Kiwior rozpoczął środowe starcie z FC Porto w podstawowym składzie na lewej obronie. W 57. minucie Polak otrzymał żółtą kartkę za przewinienie na Francisco Conceicao, ściągając Portugalczyka do ziemi.

Tuż po zakończeniu spotkania angielskie media oceniły jego występ.

"Stosunkowo solidnie w pierwszej połowie, chociaż czasami mógł szybciej przekazać piłkę Martinelliemu. Porto skupiało się na nim bardziej w drugiej części spotkania, przez co czasami miał problemy, zwłaszcza po tym, jak dostał żółtą kartkę" - napisał goal.com, który wystawił mu notę 7 w skali od 1 do 10.

Równie wysoko ocenił London Evening Standard.

"Trzeci start z rzędu pod nieobecność kontuzjowanych Oleksandra Zinchenki i Takehiro Tomiyasu. Dobrze się prezentował, kiedy drużyna była w posiadaniu piłki" - czytamy w London Evening Standard, gdzie otrzymał ocenę 6 (w skali 1-10).

Taką samą ocenę dostał także od paininthearsenal.com, które podkreśliło, że "Kiwior nie był za bardzo widoczny w meczu, ale też nie popełnił dużo błędów, mimo że Kanonierzy przegrali w końcówce".

Nieco niższą notę otrzymał z kolei od redakcji Flashscore, która wystawiła mu ocenę 5,9, czyli najgorszą spośród wszystkich zawodników. Podobnie występ Polaka ocenił także whoscored.com, który wystawił mu 5,91.

Redakcja Daily Mail liczyła, że Kiwior pokaże się z lepszej strony.

"Nie osiągnął tego samego poziomu, co w meczu z Burnley" - stwierdzono. Nasz zawodnik otrzymał notę 5,5.

"Spokojny mecz Jakuba Kiwiora, który dostał żółtą kartkę za faul na Fernandesie Conceicao w drugiej połowie" - napisali dziennikarze The Sun, wystawiając mu notę 5. Taką samą ocenę otrzymał od Football London. "Nie oferował zbyt wiele z przodu i nie był przekonujący w pojedynkach obronnych jeden na jeden" - czytamy w uzasadnieniu.

Rewanżowe starcie Arsenalu z FC Porto zaplanowano na wtorek 12 marca.