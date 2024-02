FC Barcelona i Robert Lewandowski na razie nie przybliżyli się do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W meczu dwóch pogrążonych w kryzysie klubów Katalończycy zaledwie zremisowali na wyjeździe z Napoli 1:1. Po godzinie gry do siatki pięknym strzałem w dolny róg popisał się Lewandowski. To jednak nie wystarczyło, bo 15 minut później wyrównał Victor Osimhen. Tylko, czy na pewno zrobił to zgodnie z przepisami? Tu pojawiły się wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Wychodzili z filmu "Kuba" i płakali. Prawdziwe życie. "Na tym nam zależało"

Tak FC Barcelona straciła zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Zamieszanie przy bramce. "Powalił na ziemię"

Wszystko przez zachowanie nigeryjskiego napastnika tuż przed przyjęciem futbolówki. Podczas gdy czekał na podanie od Anguissy, mocno przepychał się w polu karnym z obrońcą FC Barcelony, Inigo Martinezem. Na nagraniu widać wyraźnie, że chwytał go za ramiona. W ostatniej chwili hiszpański stoper się przewrócił, a Osimhen z łatwością opanował piłkę, odwrócił się i strzelił po ziemi, tuż obok bezradnego Marc-Andre ter Stegena.

Sędzia Felix Zwayer nie dopatrzył się w tej sytuacji faulu i gola zaliczył. Zdaniem byłego sędziego międzynarodowego, Rafała Rostkowskiego, postąpił niesłusznie. - Najistotniejsze w tej akcji było podstawienie nogi przez Osimhena, który w ten sposób nieprzepisowo zablokował obrońcę Barcelony. Martinez stracił przez to szansę zagrania piłki. Zawodnik Napoli w starciu z piłkarzem Barcelony użył też ręki albo rąk i to mogło dodatkowo wpłynąć na to, że Nigeryjczyk powalił obrońcę Barcelony na ziemię. - wyjaśnił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Rostkowski nie ma wątpliwości. FC Barcelona skrzywdzona przez sędziego. "To był faul Osimhena"

Ostatecznie decyzja sędziego przesądziła o tym, że do rewanżu na Montjuic FC Barcelona podejdzie bez żadnej zaliczki. - Na pewno była to bardzo kontrowersyjna sytuacja i ja bym się skłaniał ku temu, że to był faul Osimhena. Gdyby nie to, Nigeryjczyk prawdopodobnie nie mógłby zagrać piłki ani strzelić tego gola - dodał Rostkowski.

Rewanż między FC Barceloną a Napoli odbędzie się we wtorek 12 marca na Estadi Olimpic w Barcelonie. Początek o godz. 21:00.