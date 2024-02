Xavi zabrał głos po meczu Barcelony. Podziw dla Lewandowskiego

Powrót do rozgrywek Ligi Mistrzów dla FC Barcelony był słodko gorzki. Chociaż drużyna z Katalonii od początku meczu kontrolowała wydarzenia na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu, to tylko zremisowała 1:1 z Napoli w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W 60. minucie wynik spotkania otworzył Robert Lewandowski, który strzelił swojego drugiego gola w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Było to też 93. trafienie napastnika w historii jego występów w tych rozgrywkach. Bramkę wyrównującego dla gospodarzy strzelił w 75. minucie Victor Osimhen.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Xavi podsumował mecz z Napoli. "Gorzkie uczucie"

Xavi Hernandez na pomeczowej konferencji prasowej podsumował występ swojej drużyny. Szkoleniowiec Barcelony przed kamerami przyznał, że czuje niedosyt. 44-latek ma świadomość, że mecz przeciwko Napoli powinien zakończyć się zwycięstwem jego podopiecznych.

- To gorzkie uczucie, bo mogliśmy wygrać. Mieliśmy większe posiadanie piłki i graliśmy bardzo dobrze we wszystkich fazach gry. Z wyjątkiem ostatnich minut pierwszej połowy. Nie zdominowaliśmy odpowiednio gry, kiedy prowadziliśmy 1:0. Doszukując się negatywnych aspektów, brakowało nam dominacji w grze, kontroli i dlatego straciliśmy bramkę. Pozostaję z uczuciem goryczy, bo nie zadowala mnie remis. Mamy wszystkie argumenty, by awansować dalej - podkreślił.

- Jestem dumny z występu, choć brakuje nam dojrzałości w niektórych fazach gry. Na 3-4 minuty straciliśmy kontrolę i musimy tego unikać. Może fizycznie rywale są silniejsi od nas, ale byliśmy dobrzy dysponowani defensywnie i dominowaliśmy, tworząc wiele okazji do zdobycia bramki - wyznał.

Xavi komplementuje Lewandowskiego po meczu Ligi Mistrzów. "Naturalny lider"

Nie zabrakło też pochwał w kierunku Roberta Lewandowskiego, który zdaje się wracać na właściwe tory.

- Poprawił swoją grę, wygrywa pojedynki, jest aktywny w grze i przechodzi do wysokiego pressingu. Robert jest w dobrej dyspozycji, dlatego pojawiają się gole. To naturalny lider i mocno pomaga drużynie - dodał. Po ostatnim gwizdku Polak był także chwalony przez media w Hiszpanii. Kataloński dziennik "Sport" określił Lewandowskiego "zabójcą".

Rewanżowe starcie FC Barcelony z Napoli odbędzie się we wtorek 12 marca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z meczu Barcelona - Napoli w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.