Lewandowski dołączył do elitarnego grona. Niewielu tego dokonało

To był dobry, stary Robert Lewandowski. Przyjął piłkę w polu karnym, obrócił się w kierunku bramki i oddał precyzyjny strzał. To trafienie dało Barcelonie prowadzenie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1 (0:0), ale reprezentant Polski może czuć się spełniony - i to z kilku powodów.

Elitarne grono Ligi Mistrzów. Lewandowski do niego dołączył

To był dla niego czwarty mecz z rzędu z golem. Wcześniej pokonywał bramkarzy Deportivo Alaves, Granady i Celty Vigo. Tym razem trafił do siatki z Napoli. Został tym samym najstarszym strzelcem w historii występów Barcelony w fazie pucharowej. Zdobył bramkę w wieku 35 lat 184 dni i tym samym pobił poprzedni rekord należący do Lionela Messiego. Argentyńczyk w 2021 roku dawał Katalończykom remis w starciu z PSG. Miał wówczas 33 lata 259 dni.

Biorąc pod uwagę te wyczyny, nie dziwi fakt, że UEFA postanowiła nagrodzić Polaka, wręczając mu statuetkę dla najlepszego piłkarza meczu. To nie jedyne wyróżnienie, jakim Lewandowski może się pochwalić po środowym spotkaniu pod Wezuwiuszem.

Znany statystyk MisterChip wyliczył, że kapitan reprezentacji Polski strzelając gola dla Barcelony przeciwko Napoli, dołączył do elitarnego grona. Stał się 14. piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który ma na swoim koncie przynajmniej jedno trafienie dla trzech klubów w fazie pucharowej rozgrywek.

Użytkownik, którego na portalu X obserwuje ponad 3,5 miliona kont, wymienił wszystkich zawodników. Wśród nich znalazły się prawdziwe legendy futbolu. Nie zabrakło pięciokrotnego zdobywcy Ligi Mistrzów Cristiano Ronaldo, mistrza świata i Europy Thierry'ego Henry'ego, jego rodaka - także złotego medalisty mundialu Oliviera Giroud, czy mistrza Europy i triumfatora Ligi Mistrzów z sezonu 2011/12 Fernando Torresa. Pełna lista prezentuje się naprawdę imponująco. Są wśród niej nazwiska piłkarzy, którzy w przeszłości także występowali w Barcelonie.

Warto dodać, że biorąc pod uwagę bilans w całej historii Champions League Polak w tym gronie ustępuje tylko Cristiano Ronaldo - niekwestionowanemu najlepszemu strzelcu od momentu powstania elitarnych rozgrywek. Rewanż pomiędzy Barceloną, a Napoli odbędzie się 12 marca w Hiszpanii.

