Gol Lewandowskiego w LM. Oto klasyfikacja strzelców wszech czasów. Przepiękny widok!

Od początku 2024 roku Robert Lewandowski znajduje się w znakomitej formie. Rozegrał 12 meczów, w których zdobył osiem bramek i znacząco przyczynił się do kolejnych zwycięstw FC Barcelony. Szczególnie zaimponował w ostatnim spotkaniu ligowym z Celtą Vigo, gdzie ustrzelił dublet, który pozwolił Katalończykom dopisać kolejne trzy punkty do konta. Na tym Polak nie zamierzał poprzestawać i w środowy wieczór dołożył kolejne trafienie, tym razem w Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski znów trafia. Polak umacnia się w klasyfikacji strzelców wszech czasów LM. Przed nim tylko legendy

Tego dnia Barcelona mierzyła się z SSC Napoli w ramach pierwszego meczu 1/8 finału. W pierwszej połowie kibice zebrani na stadionie Diego Armando Maradony nie zobaczyli bramek, choć okazji nie brakowało. Takie miał m.in. Lewandowski, ale nie udało mu się znaleźć drogi do siatki. Dopiero w drugiej odsłonie spotkania mu się to udało

W 60. minucie Inigo Martinez podał piłkę do Pedriego, a ten idealnie zgrał ją do Polaka. Lewandowski był ustawiony w kierunku bramki i nie miał żadnych problemów, by umieścić futbolówkę w siatce. Uderzył przy bliższym słupku. Tym samym po raz drugi w tym sezonie Ligi Mistrzów trafił do siatki rywala. Poprzedniego gola zaliczył w pierwszej kolejce rozgrywek, przeciwko Royal Antwerp (5:0). Wtedy też dołożył asystę.

Co więcej, bramka z meczu z Napoli pozwoliła mu umocnić się na trzeciej pozycji w klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów. Obecnie ma w dorobku 93 gole. Zdobył je w 117 meczach. Tym samym już w kolejnych spotkaniach może zbliżyć się do magicznej bariery 100 bramek.

Tą przekroczyło tylko dwóch zawodników, a więc znajdujący się na pozycji lidera Cristiano Ronaldo - 140 goli, a także drugi Leo Messi - 129 bramek. Obaj nie mają już szans na poprawę wyniku - grają bowiem na innych kontynentach. Podobnie, jak i czwarty w zestawieniu Karim Benzema - 90 trafień.

Klasyfikacja strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów (dawniej Pucharu Europy):

Cristiano Ronaldo - 140 goli Lionel Messi - 129 goli Robert Lewandowski - 93 gole Karim Benzema - 90 goli Raul - 71 goli Ruud van Nistelrooy - 56 goli Thomas Mueller - 53 gole Thierry Henry - 50 goli Zlatan Ibrahimović - 48 goli Andrij Szewczenko - 48 goli.

Ostatecznie Barcelona zremisowała 1:1 z Napoli. W 75. minucie wyrównał Victor Osimhen, dla którego był to pierwszy celny strzał tego wieczora. Mimo wszystko to dość dobry wynik dla Katalończyków, tym bardziej że przed nimi rewanż na własnym stadionie. Ten zaplanowano na 12 marca.