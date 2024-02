Zrobił to! Lewandowski uciszył Neapol. Co za golazo [WIDEO]

Dla Roberta Lewandowskiego trwająca edycja Ligi Mistrzów do tej pory była wręcz koszmarna. Napastnik FC Barcelony tylko raz wpisał się na listę strzelców w inauguracyjnym spotkaniu z Royalem Antwerp. Potem nastąpiła długa posucha, a do tego doszła kontuzja w meczu z FC Porto. Na szczęście gorsze chwile Polak ma już za sobą. Fazę pucharową rozpoczął najlepiej, jak się dało, czyli od bramki.

Lewandowski odblokował się w Lidze Mistrzów. Tak ukarał Napoli

Szczęśliwa dla niego akcja miała miejsce w 60. minucie gry. FC Barcelona zagrała środkiem boiska. De Jong podał do Inigo Martineza, a ten po ziemi dograł do przodu do Pedriego. Do Hiszpana natychmiast wyskoczył Rrahmani, zostawiając dużo miejsca wchodzącemu w pole karne Lewandowskiemu. 35-latek dostał idealne podanie, przyjął piłkę i momentalnie huknął prosto w dolny róg.

Na ten moment FC Barcelona remisuje 1:1