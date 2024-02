Piękny gol i rzut karny w Lidze Mistrzów. Przed rewanżem nic nie wiadomo [WIDEO]

Starcie PSV Eindhoven z Borussią Dortmund wskazywano jako to bez wyraźnego faworyta. Holendrzy są liderami ligi w Eredivisie i pewnie kroczą po mistrzostwo kraju, a Niemcy zajmują czwarte miejsce w Bundeslidze i nie przegrali od sześciu meczów po wznowieniu rozgrywek po zimowej przerwie. Przed pierwszym gwizdkiem można było spodziewać się goli i mnóstwa akcji ofensywnych.

Przed rewanżem nic nie wiadomo. Remis PSV Eindhoven z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów

Od początku meczu faktycznie oba zespoły skupiały się głównie na ofensywie. Efektem tego była bardzo dobra akcja Borussii w 24. minucie gry, która zakończyła się golem. Po rozegraniu z lewej flanki do środka pola piłka trafiła do Donyella Malena. Skrzydłowy próbował dryblować i zdecydował się na zejście do prawej nogi, po którym oddał mocny strzał w górną część bramki. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki, a dortmundczycy prowadzili 1:0.

Dla Malena był to pierwszy gol w tej edycji Ligi Mistrzów, a do tego przeciwko byłemu klubowi. W 2021 roku Borussia płaciła za niego PSV 30 milionów euro. W trakcie kariery w Eindhoven skrzydłowy zagrał 116 razy, zdobył 55 goli i miał 24 asysty.

Prowadzenie Borussii utrzymało się do przerwy, a po zmianie stron PSV próbowało gonić wynik i już w 53. minucie stanęło przed idealną szansą. Arbiter podyktował rzut karny po faulu Matsa Hummelsa, który długo kłócił się ze słusznością decyzji, a na 11. metrze piłkę ustawił Luuk de Jong. Napastnik wykorzystał szansę bez większych problemów i ósmym golem w tej edycji Ligi Mistrzów wyrównał na 1:1.

W kolejnych minutach oba zespoły tworzyły akcje, ale nie oddawały groźnych strzałów. Finalnie żaden z nich nie zdobył już gola i starcie zakończyło się remisem 1:1. Zatem przed drugim meczem nikt nie ma przewagi nad rywalami.

Rewanż odbędzie się na Signal Iduna Park w Dortmundzie 13 marca. Ostatnie starcie tych zespołów w Niemczech miało miejsce w 2002 roku i zakończyło się remisem 1:1.

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund 1:1 (0:1)

Gole: Luuk de Jong 56' - Donyell Malen 24'