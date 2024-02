Co za słowa Xaviego o Lewandowskim. Tak ładnie go chyba jeszcze nigdy nie nazwał

Robert Lewandowski zdaje się wracać do coraz lepszej dyspozycji. Polak strzelał co najmniej jednego gola w trzech ostatnich ligowych meczach, przez co jest lepiej oceniany w hiszpańskiej prasie. "Lewandowski strzelił wspaniałego gola opartego na tym, co definiuje świetnego napastnika: kontroli i strzale. To 'zabójca' na życzenie. Ten dublet był jak balsam dla jego zespołu" - mogliśmy przeczytać w mediach w Hiszpanii po wygranym 2:1 meczu z Celtą Vigo, gdzie Lewandowski strzelił dwa gole. Teraz Barcelona wraca po dwuletniej przerwie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Xavi z wyjątkowym komplementem dla Lewandowskiego. "Naturalny przywódca"

Barcelona zagra w najbliższą środę pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Napoli. W trakcie przedmeczowej konferencji prasowej Xavi postanowił zabrać głos ws. Lewandowskiego. - Dla Roberta, ale także innych piłkarzy ten etap jest idealny, by pokazać swoją osobowość i talent. Robert to przykład świetnego lidera, który nie miał ostatnio najlepszego czasu, jeśli chodzi o strzelanie goli. Teraz ponownie pokazuje, że jest naturalnym przywódcą - powiedział trener Barcelony, nawiązując do faktu, że przez ostatnie miesiące Lewandowski był kwestionowany w związku ze słabszą formą.

Xavi odniósł się do zmian trenerskich w Napoli. Sezon 23/24 rozpoczynał Rudi Garcia, potem jego miejsce zajął Walter Mazzarri, a tuż przed starciem z Barceloną drużynę objął Francesco Calzona, a więc obecny selekcjoner reprezentacji Słowacji. - To dwumecz 50:50. Oba zespoły wygrały mistrzostwa swoich krajów, a my musimy być konsekwentni. Nie gramy po to, by komuś zamknąć usta. Musimy po prostu rywalizować i pokazać się z jak najlepszej strony - dodaje Xavi.

- Mamy nadzieję na to, że uda się awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To idealny scenariusz przeciwko Napoli, które zmieniło trenera i zatrudniła szkoleniowca, który znakomicie zna się na klubie. Nie wiemy, co nas czeka, ale najważniejsza jest nasza dyspozycja. Zobaczymy, jak Napoli podejdzie do tej rywalizacji, ale mogą grać wieloma zawodnikami. Najważniejsza jest nasza drużyna, a także kontrola nad spotkaniem - podsumował trener Barcelony.

