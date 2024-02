Co za słowa o Polaku. Piłkarz Manchesteru City mówi wprost

Kamil Grabara znów chwalony. Mimo że Polak we wtorkowy wieczór puścił trzy gole, a FC Kopenhaga wyraźnie przegrała z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, to nasz bramkarz znów zasłużył na komplementy. Po wtorkowym spotkaniu z obrońcami tytułu chwalił go jeden z zawodników drużyny Pepa Guardioli.

Fot. MATTHEW CHILDS / Action Images via Reuters