Legendarny piłkarz widział Grabarę na żywo. Totalnie zachwycony. Co za słowa!

We wtorek odbyły się pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tego dnia FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą w składzie podejmowała na własnym stadionie Manchester City. Ekipa z Premier League była wyraźnie lepsza w tym spotkaniu i bez większych problemów wygrała 3:1 po golach Kevina De Bruyne, Bernardo Silvy i Phila Fodena.

Peter Schmeichel zachwycony występem Grabary. "Grał naprawdę dobrze"

Zwycięstwo mogło być bardziej okazałe, gdyby nie Grabara. Polak rozegrał bardzo dobre spotkanie i obronił dziewięć strzałów. Po meczu zachwycały się nim duńskie media. "Przy straconych golach był bez szans, a w drugiej połowie kilkukrotnie udowodnił, dlaczego tego lata trafi do Bundesligi" - czytamy w "Bold.dk".

Zawodnika bardzo pochwalił również legendarny bramkarz Peter Schmeichel, który był na meczu i miał okazję oglądać Grabarę na żywo. - Grał naprawdę, naprawdę dobrze i w dużej mierze przyczynił się do tego, że FC Kopenhaga gra w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ma fantastyczny sezon - powiedział w rozmowie ze Sport.tv2.dk. Były zawodnik między innymi Manchesteru United jest także pod wrażeniem gry ekipy Pepa Guardioli.

- Kiedy chcą strzelać gole, to robią to. Erling Haaland miał kilka okazji, ale zakończył mecz bez trafienia na koncie. A mimo to jego zespół zdobył trzy bramki. To świetny zespół do oglądania. W tej chwili nie widzę na świecie lepszej drużyny od nich - dodał.

Kamil Grabara w bieżącym sezonie jest podstawowym bramkarzem FC Kopenhagi. Do tej pory rozegrał łącznie 33 mecze. Polak na pewno nie będzie występował w Danii w przyszłych rozgrywkach, ponieważ latem przeniesie się do Wolfsburga.

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Manchesterem City a FC Kopenhagą odbędzie się 6 marca o godzinie 21:00 na stadionie Etihad Stadium w Manchesterze.