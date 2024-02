Grabara kontra Manchester City. Zaimponował tym, co zrobił w drugiej połowie

Po kilku miesiącach wróciły rozgrywki Ligi Mistrzów. We wtorek o godzinie 21:00 Manchester City zmierzył się na wyjeździe z FC Kopenhagą w 1/8 finału tych rozgrywek. W drużynie gospodarzy od pierwszych minut wystąpił Kamil Grabara. Polak miał sporo pracy w tym meczu i obronił wiele strzałów, ale finalnie nie zdołał uchronić drużyny przed porażką. Ekipa z Premier League wygrała 3:1.

Duńczycy docenili występ Grabary. "Przy straconych golach był bez szans"

Po meczu występ Kamila Grabary oceniły duńskie media. "To był pracowity wieczór dla polskiego bramkarza, który już po sześciu minutach był zmuszony do interwencji. Przy straconych golach był bez szans, a w drugiej połowie kilkukrotnie udowodnił, dlaczego tego lata trafi do Bundesligi" - czytamy w "Bold.dk", gdzie otrzymał ocenę 7 (w skali 1-10). Dziennikarze przypomnieli, że latem Polak przeniesie się do Wolfsburga.

Bardziej surowe dla Polaka było bt.dk. "Polski bramkarz nie zareagował wystarczająco szybko na uderzenia, które były w zasięgu jego ręki. W drugiej połowie z kolei Grabara zagrał świetnie i miał cztery kapitalnie interwencje" - stwierdzili Duńczycy i ocenili Polaka na 3 (w skali 1-6).

Pod wrażeniem występu Grabary były również brytyjskie media. "Daily Mail" oceniło jego grę na 7.5 (w skali 1-10), a BBC wprost stwierdziło, że był kluczowym zawodnikiem drużyny. "Były bramkarz Liverpoolu Kamil Grabara odegrał kluczową rolę i ograniczył liczbę goli zespołu Guardioli" - czytamy.

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Manchesterem City a FC Kopenhagą odbędzie się 6 marca o godzinie 21:00 na stadionie Etihad Stadium w Manchesterze. Kamil Grabara w bieżącym sezonie jest podstawowym bramkarzem FC Kopenhagi i do tej pory rozegrał łącznie 33 mecze.