Real związał się z gigantem. Barcelona może pozazdrościć

W czwartek 1 lutego o godzinie 11:00 Real Madryt opublikował w mediach społecznościowych materiał, że "coś" się wydarzy już następnego dnia. Choć wielu kibiców liczy na to, że będzie to informacja dotycząca transferu Kyliana Mbappe, to tak naprawdę ma chodzić o nową umowę sponsorską wicemistrzów Hiszpanii. Zagwarantuje ona Realowi kilkadziesiąt milionów euro. Chodzi o znaną firmę technologiczną.

3 SUSANA VERA / REUTERS / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl