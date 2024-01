Już wczoraj kataloński "Sport" wskazał, że głównym kandydatem do przejęcia drużyny Liverpoolu jest Xabi Alonso. I faktycznie wydaje się, że jest to nazwisko oczywiste. Mowa w końcu o byłym piłkarzu Liverpoolu, który w dodatku doskonale sobie radzi jako szkoleniowiec Bayeru Leverkusen. Prowadzona przez niego drużyna jest obecnie liderem Bundesligi.

Kto zastąpi Kloppa? "The Times" wskazuje trzech faworytów

Angielski "The Times" również podkreśla tę kandydaturę jako najbardziej prawdopodobną, ale dodaje do tego dwa inne nazwiska. Chodzi o Ange Postecoglou z Tottenhamu oraz Roberto De Zerbiego z Brighton. Obaj szkoleniowcy wypracowali już sobie markę w europejskim futbolu. Ten drugi doczekał się nawet słów uznania od Pepa Guardioli, który nazwał go jednym z najbardziej wpływowych trenerów ostatnich 20 lat i wskazał go jako swojego potencjalnego następcę.

Za to Ange Postecoglou ożywił Tottenham, który w poprzednim sezonie zajął dopiero ósme miejsce w Premier League. Obecnie prowadzony przez niego klub walczy o czołowe miejsca w lidze. Po 21. kolejkach zajmuje piąte miejsce, ale do drugiego Manchesteru City traci zaledwie trzy punkty. Najbardziej w oczy rzuca się jednak zmiana boiskowej mentalności - ten zespół po prostu przyjemnie się ogląda.

Czy któryś z nich zostanie nowym trenerem Liverpoolu? Być może, choć jeszcze jest zbyt wcześnie, by wyrokować. Na razie drużynę wciąż prowadzi Juergen Klopp. Niemiec ogłosił swoją decyzję o odejściu z klubu w momencie, gdy ten znajduje się na szczycie tabeli. Czy uda mu się zamknąć swój czas w Premier League zdobyciem kolejnego mistrzostwa Anglii? Liverpool najbliższy mecz zagra w niedzielę 28 stycznia o godzinie 15:30. Jego rywalem w Pucharze Anglii będzie Norwich City.

