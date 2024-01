Przez ostatnie kilka miesięcy Zieliński prowadził negocjacje z Napoli o przedłużeniu wygasającego latem kontraktu. Rozmowy zmierzały jednak donikąd, choć Aurelio De Laurentiis zapewniał, że pomocnik chce zostać w klubie. Wydaje się, że obecnie nie ma już szans na to, że Polak, który przez osiem lat stał się jedną z najważniejszych postaci w historii klubu, pozostanie w Neapolu.

Zieliński na wylocie z Napoli? De Laurentiis atakuje Inter oraz agentów Polaka

Od razu włoskie i polskie media obiegła informacja, że Zieliński może wylądować w "klubie kokosa" i po prostu przestanie grać. Dziennikarz Antonio Corbo stwierdził, że "To jak mieć samochód w garażu i z niego nie korzystać". Polak nie wystąpił w meczu finałowym Superpucharu Włoch przeciwko Interowi. Według włoskich dziennikarzy wszystkie decyzje w tym temacie podejmuje Aurelio De Laurentiis. Najbliższe tygodnie pokażą, co czeka Zielińskiego do końca sezonu.

Pomocnika łączy się przede wszystkim z Interem. I Aurelio De Laurentiis zdecydował się na publiczne dolanie oliwy do ognia. Obraził przedstawicieli Zielińskiego i zarzucił Interowi, że próbuje mu "podkraść" zawodnika.

- Zieliński? Niektóre historie miłosne kończą się same. Jeżeli chce tu zostać, to jesteśmy gotowi na negocjacje. Jednak jeśli chce odejść, bo agent poczuł pieniądze... Najwyraźniej musiał wyobrazić sobie wielki kawałek tortu i przekonał chłopaka. Wszystko, co mogę powiedzieć to, że Zieliński dostaje ode mnie znacznie większą pensję, niż to, co według prasy chce mu dać Inter. Powiedziałem do Marotty (dyrektor sportowy Interu przyp. red.) z uśmiechem "Nie zachowujesz się dobrze", a on odpowiedział, że "To nieprawda, to nieprawda, to nieprawda" - opowiadał De Laurentiis.

Czy Zieliński naprawdę straci miejsce w składzie, bo zdecydował się nie przedłużać umowy? Tak uważa m.in. "Corierre dello Sport", które przypomniało, że kilka lat temu w podobnej sytuacji był Arkadiusz Milik. I wydaje się, że z takim właścicielem jak De Laurentiis jest to jak najbardziej możliwe. Nie przeszkodzi w tym status polskiego pomocnika, który lata dobrej gry podsumował zdobytym w zeszłym sezonie mistrzostwem Włoch.