FC Barcelona może sięgnąć po wielką kasę. Ależ okazja na podratowanie budżetu

Barcelona, żeby poradzić sobie z kłopotami finansowymi, korzystała w ostatnim czasie z tzw. dźwigni finansowych. W tym celu sprzedawała m.in. różne prawa dotyczące wizerunku klubu. Ta metoda nie zawsze jest jednak niezawodna. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że jeden z nabywców nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty.

Sukcesy lekarstwem na problemy FC Barcelony? Zbliża się Superpuchar Hiszpanii

Dźwignie finansowe, sponsorzy, prawa telewizyjne, sprzedaż biletów czy transfery to nie są jedyne metody, dzięki którym Barcelona może wyjść z finansowego dołka. Biorąc pod uwagę problemy mistrzów Hiszpanii, to przydadzą się wszystkie możliwe pieniądze. Tak się składa, że w najbliższym czasie Barcelona zagra w rozgrywkach Superpucharu Hiszpanii. 11 stycznia zmierzy się w półfinale z Osasuną i będzie faworytem tego spotkania.

Na udziale w tych rozgrywkach mistrzowie Hiszpanii mogą solidnie zarobić. Wszystko oczywiście zależy od ostatecznego wyniku, ale gdyby Barcelonie udało się wygrać te rozgrywki - w ewentualnym finale zmierzy się z kimś z pary Atletico Madryt - Real Madryt - to jej łupem może paść nawet 7,5 milionów euro. Za samo dojście do finału klub otrzyma 7 milionów euro, a za odpadnięcie już w półfinale 6,75 milionów euro.

Ta kwota to oczywiście wciąż kropla w morzu finansowych potrzeb. Jeszcze w październiku zeszłego roku mówiło się, że zadłużenie FC Barcelony wobec innych klubów wynosi łącznie ponad 200 milionów euro. W ostatnim czasie mistrzowie Hiszpanii mają też problemy z formą sportową, przez co zespół na pewno nie będzie faworytem do końcowego zwycięstwa w Superpucharze Hiszpanii.