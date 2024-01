A jednak. Media ujawniają plan Manchesteru. Chodzi o transfer okna

Joshua Kimmich jest obecnie podstawowym graczem Bayernu, ale już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że jest wypychany z klubu. Wszystko przez brak pewności siebie, który ma być przyczyną zdecydowanie gorszej formy pomocnika w ostatnim czasie. Niechętny mu ma być również obecny szkoleniowiec Bayernu - Thomas Tuchel.

Kimmich znów trafi pod skrzydła Guardioli? Manchester City ma plan

W dodatku pomocnikowi wygasa kontrakt. Jego obecna umowa kończy się w czerwcu 2025 roku. Bayern nie zamierza go jednak oddawać za niską kwotę i ma oczekiwać około 50 milionów funtów za jego transfer już zimą. Choć Guardioli ma bardzo zależeć na ściągnięciu Kimmicha, to Manchester City nie chce wydawać aż takich pieniędzy. Klub zamierza więc wstrzymać się z transakcją do lata, gdy oczekiwana przez Bayern kwota powinna być niższa - według "Daily Star" Manchester City na takim ruchu oszczędziłby nawet 25 milionów funtów. We wszystkim ma pomóc fakt, że piłkarz zdaje sobie sprawę z tego zainteresowania i ma być chętny do ponownej współpracy z Guardiolą - tym samym mógłby zablokować transfer do innego klubu.

A chętnych na ten ruch nie brakuje. Wśród drużyn zainteresowanych ściągnięciem Kimmicha ma być lokalny rywal City - Manchester United - oraz prowadzony przez Juergena Kloppa Liverpool. Oba te kluby mają jednak "zdawać sobie sprawę z tego, że w tym wyścigu znajdują się za mistrzami Anglii, bo ośmiokrotny mistrz Niemiec chciałby trafić na Etihad" - czytamy na łamach gazety.

Joshua Kimmich w tym sezonie pozostaje podstawowym pomocnikiem Bayernu Monachium. Wystąpił w 20 spotkaniach, w których strzelił jednego gola i zanotował sześć asyst. Ominęły go tylko cztery mecze - dwa z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę i dwa z powodu choroby.