Gigantyczna wtopa Napoli. Kompromitacja zmiennika Zielińskiego [WIDEO]

Napoli znajduje się obecnie w fatalnej dyspozycji. Z dziesięciu poprzednich meczów w Serie A wygrało zaledwie trzy i obecnie obrona mistrzowskiego tytułu jest już jedynie nierealnym do spełnienia marzeniem. Na półmetku sezonu Napoli traci do pierwszego Interu aż 20 punktów.

Katastrofa Napoli w meczu z Torino. 0:3, czerwona kartka, burdy na stadionie i zdjęty Zieliński

W rozgrywanym w niedzielę 7 stycznia meczu z Torino Napoli miało szansę na podgonienie rywali znajdujących się na miejscach pucharowych oraz ucieczkę od środka tabeli. To kompletnie się nie udało. Mistrzowie Włoch rozgrywali fatalne spotkanie. Do tego poziomu dopasował się też Piotr Zieliński, który w 41. minucie znalazł się w sytuacji, w której mógł strzelić gola, ale przewrócił się w polu karnym, licząc chyba na jedenastkę. Po chwili Torino już wygrywało dzięki bramce Antonio Sanabrii.

Zieliński został zmieniony już w przerwie. Na murawie zastąpił go debiutujący w Napoli Pasquale Mazzocchi, który na boisku spędził zaledwie kilka minut. Wszystko przez to, że wślizgiem zaatakował kolano zawodnika Torino. Po interwencji VAR sędzia nie miał już żadnych wątpliwości i ukarał go czerwoną kartką.

To był gwóźdź do trumny. W 52. minucie było już 2:0 dla Torino po bramce Nikoli Vlasicia. Niecały kwadrans później mistrzowie Włoch zostali dobici przez Alessandro Buongiorno - wtedy kibice Napoli nie wytrzymali i zaczęli rzucać na boisko race, przez co sędzia kilkakrotnie musiał przerywać spotkanie.

0:3 oznacza, że Napoli zakończy tę kolejkę na 9. miejscu w tabeli, choć przy zwycięstwie i korzystnym wyniku meczu Roma - Atalanta, mogło awansować na szóstą lokatę. Trudny czas przeżywa Walter Mazzarri. Nowy szkoleniowiec poprowadził zespół już w 10 meczach, z których wygrał tylko trzy. Ten sezon Napoli może już chyba spisać na straty.