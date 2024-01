Ćwiąkała bez litości dla Lewandowskiego. Króciutko. To może zaboleć

Robert Lewandowski znajduje się w fatalnej formie, co obecnie potwierdza tak naprawdę w każdym meczu. Napastnika FC Barcelony krytykują już prawie wszyscy, a kibice coraz częściej liczą na to, że zbawieniem ich klubu będzie dopiero co ściągnięty 18-letni Vitor Roque. Fatalną postawę Lewandowskiego zauważają też polscy dziennikarze. O jego formie w mocnych słowach wypowiedział się komentator Canal+ Tomasz Ćwiąkała.

