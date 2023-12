Włosi reagują na losowanie LM. Napisali o Lewandowskim. "Symbol"

Faza grupowa w bieżącej edycji Ligi Mistrzów zakończyła się w ubiegłym tygodniu, a w poniedziałkowe popołudnie poznaliśmy pary 1/8 finału tych rozgrywek. Spośród ciekawie zapowiadających się par można wyróżnić rywalizację Interu Mediolan z Atletico Madryt oraz Napoli z FC Barcelonę. W końcu na boisku - jako rywale - spotkają się Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. Do tego będzie to dla Neapolitańczyków okazja do rewanżu za przegraną w 1/16 finału Ligi Europy w sezonie 2021/2022.

We Włoszech różnie patrzą na FC Barcelonę. Od wyzwania do najłatwiejszego losowania

Po losowaniu par 1/8 finału nie zabrakło komentarzy ze wszystkich stron, a tu przybliżymy te związane z włoskim spojrzeniem na rywalizację Napoli z FC Barcelonę. - Na dzisiaj szanse rozkładają się pół na pół. Napoli może się rozwinąć w styczniu, jeśli Osimhen i Kwaracchelia zaczną grać w 80 proc. to, co w zeszłym sezonie, bo dotychczas pokazali 20 proc. swoich możliwości. Jeśli tak się stanie i do tego Napoli pozyska środkowego obrońcę, to będą mieli wszystko, żeby awansować - ocenił dziennikarz włoskiego Sky Paolo Condo cytowany przez portal calcionapoli24.it.

- Barcelona to najłatwiejszy możliwy rywal, biorąc pod uwagę pozostałe opcje - ocenił z kolei Ignasi Oliva z Goal.com. - Nie prezentuje równej dyspozycji, nie ma następcy Busquetsa, ani mocnej obrony. Skrzydła nie funkcjonują i istnieje szansa, że zagrają bez ter Stegena oraz Gaviego - dodał.

- Symbolem tej Barcelony jest Lewandowski, który nie strzela oraz otrzymuje piłek. Jeśli Xaviemu nie uda się poprawić gry zespołu, to wiele może się zmienić w nadchodzącym roku - dodał dziennikarz, odnosząc się do ewentualnej zmiany na stanowisku szkoleniowym zespołu ze stolicy Katalonii.

Nie zabrakło także opinii trenera Napoli, Waltera Mazzarriego, który przekazał odmienną opinię od tej wygłoszonej przez Olivę. - Wszystkie drużyny, które awansowały do 1/8 finału są mocne i dlatego jakiekolwiek losowanie byłoby trudne i tak też jest w przypadku gry z Barceloną. Dla Napoli będzie to fascynujące wyzwanie - podkreślił szkoleniowiec mistrzów Włoch.

Pierwsze spotkanie między oboma zespołami zostanie rozegrane w drugiej połowie lutego, a rewanż w pierwszej połowie marca. Terminarz jest w tej chwili ustalany przez UEFA. Do tego czasu FC Barcelona oraz Napoli będą mogły skupić się na rywalizacji w krajowych rozgrywkach. A w tym mają, co gonić. Barcelona traci obecnie siedem punktów do pierwszego Realu Madryt w La Liga, a Napoli aż 14 do prowadzącego Interu Mediolan.