Znamy wszystkich uczestników 1/8 finału LM. Jest rozstawienie. Co najmniej dwa hity

We wtorek i środę poznaliśmy komplet szesnastu zespołów, które pozostają w grze o najcenniejsze trofeum na Starym Kontynencie. 25 proc. z tego składu pochodzi z Hiszpanii. Po trzech reprezentantów w fazie pucharowej mają Serie A i Bundesliga. Tylko dwie drużyny w fazie pucharowej będą punktować na chwałę Premier League. Stawkę uzupełniają kluby z Francji, Holandii, Portugalii...i sensacyjnie z Danii. Co istotne była to ostatnia faza grupowa w dobrze znanym nam formacie. Od przeszłego sezonu nadchodzą wielkie zmiany, o których pisaliśmy na naszych łamach.

Liga Mistrzów. Znamy wszystkich uczestników 1/8 finału. Hiszpanie znów dominują rozgrywki

Praktycznie suchą stopą przez fazę grupową przebrnęły kluby z La Liga. Za wyjątkiem Sevilli wszystkie zameldowały się w fazie pucharowej. Co więcej - wszystkie wygrały swoje grupy. Real Madryt, jako jeden z trzech klubów w całej edycji, zdobył komplet punktów. Zrobił to pomimo sporych problemów z kontuzjami. Aż siedemnaście goli w grupie E strzelili piłkarze Atletico. Spora w tym zasługa Alvaro Moraty i Antoine'a Griezmanna - obaj mają na swoim koncie po pięć trafień.

Pomimo dwóch porażek na koncie grupę wygrała także Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii okazali się lepsi od Porto. W całych rozgrywkach rozczarowuje póki co Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zdobył do tej pory tylko jednego gola.

Jeśli mówimy o rozczarowaniach to należy przenieść się na Wyspy Brytyjskie. Co prawda Manchester City. podobnie jak Real i Bayern, zdobył 18 z 18 możliwych do podniesienia punktów, ale ich derbowy rywal skompromitował się na całej linii. Manchester United stracił aż 15 goli w fazie grupowej. To niechlubny rekord jeżeli chodzi o występy angielskiego klubu.

Podopieczni Erika Ten Haga nie sprostali Kopenhadze i Galatasaray zajmując ostatnie miejsce w grupie. Nic więc dziwnego, że posada holenderskiego szkoleniowca jest mocno kwestionowana. Problemów z awansem nie miał za to wracający po latach nieobecności Arsenal.

Ostatnie miejsce w grupie F, ale w zupełnie innych okolicznościach niż Manchester United zajęło wracające bo blisko dwóch dekadach Newcastle. Zespół Eddiego Howe'a jeszcze w ostatniej kolejce wirtualnie był na drugiej pozycji w tabeli, ale przegrał na własnym boisku z Milanem. To dało ostatecznie przepustkę Paris Saint-Germain. Francuzi mają za sobą trudną fazę grupową, ale dzięki bramce utalentowanego Warrena Zaire-Emery'ego grają dalej.

Paryżanie wychodzą jednak z drugiego miejsca tuż za plecami Borussii Dortmund. BVB niespodziewanie wygrała "grupę śmierci" i obok Bayernu i Lipska będą rywalizować na wiosnę w elitarnych rozgrywkach.

Na wiosnę zobaczymy trzech Polaków. Jeden z nich to sprawca wielkiej sensacji. Mowa oczywiście o Kamilu Grabarze i jego Kopenhadze. Duńczycy pozostawili w pokonanym polu Galatasaray i Manchester United i po raz pierwszy od sezonu 2010/11 zagrają na wiosnę w Lidze Mistrzów.

Oprócz byłego bramkarza Ruchu Chorzów w fazie pucharowej zobaczymy dwóch reprezentantów naszego kraju - Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego.

Szykują się trzy hity w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w poniedziałek o 12:00. Zwycięzcy grup zagrają z zespołami z drugich miejsc. Drużyny z tego samego kraju nie mogą na siebie trafić. Wśród drużyn nierozstawionych są tym razem wielkie marki, jak chociażby PSG, Inter oraz Napoli. Wiele wskazuje na to, że już w 1/8 finału dojdzie co najmniej do dwóch hitowych starć.

Zespoły rozstawione:

Bayern Monachium

Arsenal

Real Madryt

Real Sociedad

Atletico Madryt

Borussia Dortmund

Manchester City

FC Barcelona

